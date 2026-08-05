Heineken suprime 3.000 empleos y aumenta su beneficio en el primer semestre

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Heineken anunció este miércoles un aumento de 10,2% de su beneficio neto en el primer semestre y la eliminación de unos 3.000 empleos como parte de un plan de reestructuración.

En un comunicado, la segunda cervecera mundial, detrás de AB InBev, indicó haber reducido sus efectivos en unas 3.000 personas durante el primer semestre, «lo que permitió avanzar de manera significativa en los cambios organizativos previstos».

La empresa anunció en junio el nombramiento del brasileño Rafael Oliveira como director general a partir del 1 de octubre en sustitución de Dolf van den Brink, quien anunció en enero su salida después de seis años en el cargo.

Heineken, que emplea a unas 85.000 personas en el mundo, anuncio en febrero la eliminación de entre 5.000 y 6.000 empleos los próximos dos años para «acelerar la productividad a gran escala a fin de realizar economías importantes».

La cervecera dio a conocer también un aumento de 10,2% de su beneficio neto en el primer semestre, que alcanzó 1.260 millones de euros en el período de enero a junio, frente a 1.160 millones de euros en el mismo período de 2025.

Registró un aumento de 1,6% de sus volúmenes totales, que incluyen cervezas, sidras y bebidas sin alcohol, a 142,8 millones de hectolitros, impulsado por el crecimiento en Asia-Pacífico, África y Oriente Medio, que «compensó ampliamente el retroceso observado en las Américas».

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