Luego de cumplir misiones diplomáticas en países tan lejanos como Arabia Saudí y China, el embajador de Suiza Heinrich SchellenbergEnlace externo llegó hace 9 meses a la Argentina. Desde entonces busca el contacto con sus compatriotas recorriendo el país y comunicándose con ellos vía las redes sociales.

swissinfo.ch - Usted es un ‘Embajador 2.0’. ¿Siempre fue tan dinámico en las redes?

Heinrich Shellenberg: Mi carrera en las redes empezó en Buenos Aires. El Ministerio suizo de Exteriores me propuso el año pasado lanzar esta cuenta twitter oficial del embajadorEnlace externo -que fue inaugurada por mi antecesor Hanspeter Mock- y me pareció interesante y acepté.

Tardé algo en familiarizarme con este proyecto, pero siento que ahora vamos por buen camino. El gran apoyo de mis colaboradoras ha sido crucial.

La embajada es como un puente que une a los dos países, trata de acercarlos y fomentar comprensión y simpatía mutuas. Yo me veo como un instrumento de ese acercamiento. El día que yo salga de Argentina (que espero esté aún muy lejos), mi sucesor retomará esta cuenta y continuará con ella.

swissinfo.ch: La comunidad suiza local se muestra muy participativa en las cuentas de la embajada. ¿Qué temas advierte que le gustan más a los seguidores?

H.S.: Hasta ahora constato que llaman muchísimo la atención los tuits turísticos, los vídeos de paisajes suizos sobrecogedores. También los tuits que muestran algún vínculo entre Suiza y Argentina.

Otra fórmula que tiene excelente respuesta son tuits personales como el embajador comiendo una empanada tucumana, que obtuvo 70 000 vistas, o desplazándose en bicicleta.

tuitvelo tuit ¡Nada como un buen paseo en 🚴‍♂️ por Buenos Aires! Me encantan las ciclovías👏. pic.twitter.com/cjM6yYh2an — Embajador Heinrich Schellenberg (@EmbSuizaArg) 3 juin 2019

swissinfo.ch: Usted visita muchas colonias en la extensa Argentina. ¿Cuáles son las impresiones que se lleva consigo luego de cada visita? ¿Cómo siente que lo reciben?

H.S.: Me impresiona el afecto que manifiestan los argentinos de origen suizo por la patria lejana y como conservan los vínculos con Suiza. He visto más representaciones folklóricas suizas en Argentina que en Suiza.

También me impacta la cordialidad y hospitalidad de la gente. He visitado hasta ahora ciudades en las provincias de Córdoba, Misiones, Santa Fe, Tucumán, Rosario, Chubut y La Plata y Tigre en Buenos Aires. El país es muy atractivo y quiero conocerlo entero.

tuit Tuit de baile ¡Qué emocionante el entusisamo y compromiso con las raíces🇨🇭en la #FiestadelFolkloreSuizo en @comunasjn ! 👍🏼🇦🇷🤝🇨🇭 http://pic.twitter.com/ZEnQsnqMO5 — Embajador Heinrich Schellenberg (@EmbSuizaArg) June 10, 2019

swissinfo.ch: El canciller Jorge Faurie creó "Embajadores en Argentina" Enlace externo, una lista con los diplomáticos tuiteros que representan a sus Estados en Argentina. ¿Se siguen entre ustedes en las redes?

H.S.: Efectivamente, como nos conocemos y tenemos muchas cosas en común, nos seguimos y alentamos mutuamente. Algunos incluso se han juntado para llevar a cabo proyectos específicos como el de “5 Embajadores”. Este tipo de sinergias son útiles. El embajador británico Mark Kent, la estrella de los embajadores tuiteros, ha allanado el camino y ha suscitado mucho interés por este tipo de diplomacia pública.

swissinfo.ch: ¿Se ha llevado alguna sorpresa (positiva o negativa) a partir del uso de las redes a nivel diplomático? ¿Aprendió algo que deba transmitirse?

H.S.: Las redes han permitido explicar hasta cierto punto el trabajo de la embajada o del titular. Ya no somos un fenómeno alejado y poco conocido, sino que ahora la gente ve una parte de lo que hacemos, y también que somos gente normal. Esto es positivo.

Por otro lado, también me pregunto cuánto podemos o queremos mostrar, donde empieza la privacidad y partir de cuándo se cae en lo banal.

Es un acto de ‘equilibrismo’ que me parece demandante y que aún estoy aprendiendo, pero las posibilidades que ofrecen las redes son enormes y superan con creces las desventajas.

Me encanta el entusiasmo que se percibe y creo que es una característica muy argentina. Me alegro de que podamos suscitar tanto interés por Suiza y proyectar una imagen diversa, no solo enfocada en los encantos turísticos, sino también en muchos otros aspectos interesantes de mi país. Las reacciones negativas, que también se dan, son muy pocas.

El balance para mí es muy positivo y me alegro de poder seguir representando y promocionando a Suiza en este maravilloso país que es Argentina.

tuit0 Tuit Una breve explicación de uno de los instrumentos característicos del sistema político🇨🇭: el referéndum. https://t.co/GQ6jeBiLin — Embajador Heinrich Schellenberg (@EmbSuizaArg) 21 mai 2019





5 suiza TUIT En Argentina viven 15.381 suizos y constituye la colonia suiza más numerosa en América Latina. Ocupa el 11avo lugar en la lista de países con mayor colonia suiza.🇨🇭🇦🇷 🌎@swissstatistics pic.twitter.com/ckAz1melHs — Embajador Heinrich Schellenberg (@EmbSuizaArg) 6 juin 2019

Comunidad suiza En Latinoamérica, Argentina ocupa el primer lugar por el número de residentes con nacionalidad suiza: 15 381 en 2018. En segundo sitio se encuentra Brasil, con 13 966 y en tercer sitio, Chile, con 5 374 Fin del recuadro

