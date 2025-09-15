Helena Maleno denuncia la explotación de los migrantes al recibir el premio Hrant Dink

Estambul, 15 sep (EFE).- La periodista e investigadoras hispano-marroquí Helena Maleno denunció este lunes la muerte y explotación de las personas migrantes y el genocidio en Gaza al recoger en Estambul el premio internacional de derechos humanos Hrant Dink.

Maleno (El Ejido, España, 1970) criticó que Europa se convierta en una fortaleza de «vallas y muros» y denunció a las empresas que se lucran con la migración.

La activista del colectivo Caminando Fronteras denunció que las empresas armamentísticas han invertido en el control migratorio generando un doble negocio, «provocando los desplazamientos de las personas y sometiéndolas cuando huyen de su sufrimiento».

«Estamos aquí para denunciar la muerte y la explotación de las personas migrantes como negocio para las empresas. No es baladí que mucha de la tecnología de control que ejecuta muertes en las fronteras sea sionista y haya sido ensayada previamente en el genocidio del pueblo palestino para posteriormente ser comprada por otros Estados criminales», afirmó.

Maleno cifró en 31.258 las personas que han muerto en las fronteras de España con África desde el año 2018, según los datos recopilados por Caminando Fronteras.

También aseguró que la resistencia del pueblo palestino es el «faro en las tinieblas» en un mundo deshumanizado que, alertó, «se desmorona».

La activista pidió no ceder a la desesperanza ni al miedo y dijo que «la dignidad es el camino cuando, desde tantos frentes, se ataca la solidaridad y las raíces de la vida»

Hrant Dink, el periodista turco-armenio que da nombre al premio, fue asesinado por su compromiso con «la verdad, con la memoria y con la convivencia entre pueblos», dijo Maleno.

«Es un honor inmenso», agradeció al recibir este galardón. Dink, que trabajó por la reconciliación entre Turquía y Armenia, fue asesinado en 2007 por un ultranacionalista turco.

El premio reconoce cada año a una personalidad destacada en la defensa de los derechos humanos en Turquía y a otra en el extranjero.

El premio turco de este año fue para el activista medioambiental Bülent Sik.

La mexicana Lydia Cacho, el colectivo de abogados colombianos José Alvear Restrepo, el exjuez español Baltazar Garzón o el artista chino Ai Weiwei han recibido el premio internacional en ediciones pasadas. EFE

