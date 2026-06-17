Helicóptero de policía peruana se dirige a rescatar a sobreviviente de avalancha en nevado

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Lima, 17 jun (EFE).- Un helicóptero de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue enviado este miércoles a la Cordillera Blanca, en la andina región de Áncash, para rescatar a un sobreviviente de una avalancha en el nevado de Tocllaraju, de más de 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar, incidente en el que se presume han fallecido otros dos andinistas extranjeros.

El ministerio del Interior informó, en la red social X, que ha dispuesto el envío inmediato de un helicóptero de la PNP hacia la ciudad de Huaraz, capital de Áncash, para realizar las labores de búsqueda y rescate de las personas afectadas por la avalancha en el nevado de Tocllaraju.

Añadió que las operaciones de búsqueda, rescate y auxilio de las personas afectadas estarán a cargo de un equipo especializado de rescatistas de la Policía de Alta Montaña.

Asimismo, el ministerio indicó que mantiene permanente coordinación con las autoridades competentes y continuará desplegando todos los recursos logísticos necesarios para atender la emergencia con el firme compromiso de salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Horas antes, la Asociación de Guías de Montaña del Perú pidió que se ordene el rescate aéreo de un montañista peruano, que había quedado atrapado en el referido nevado, ubicado en la llamada Cordillera Blanca por el conjunto de nevados que la conforman y son destino predilecto de los montanistas.

Esta asociación informó que un deslizamiento de nieve sepultó este miércoles a tres andinistas en el nevado Tocllaraju, entre los que se encontraban un mexicano y un canadiense, que presuntamente han fallecido, y el peruano que estaba a la expectativa de ser rescatado.

«Sólo un helicóptero puede llegar a tiempo. Cada minuto cuenta», afirma un mensaje de la agrupación de guías en un mensaje compartido en redes sociales. EFE

mmr/eav