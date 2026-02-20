Helicópteros, obuses y tropas especiales: la OTAN saca músculo en el frío del norte alemán

Bergen (Alemania), 20 feb (EFE).- Entre bosques desnudos y temperaturas bajo cero, soldados de la OTAN han escenificado en el campo de instrucción de Bergen un ejercicio de operaciones especiales que ha integrado helicópteros de ataque, artillería y unidades mecanizadas, haciendo vibrar esta región del norte de Alemania con el estruendo de disparos y explosiones simuladas.

La demostración formó parte de Steadfast Dart 26, el mayor ejercicio de la Alianza este año y que culminó este viernes, y mostró sobre el terreno cómo actúa la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) cuando integra capacidades y fuerzas de distintos países en una misma operación.

El ejercicio podría recordar por momentos un videojuego, pero todo es real: soldados de carne y hueso, ráfagas de helicópteros de ataque y proyectiles de artillería que estallan en el horizonte, levantando un humo denso y sacudiendo el terreno como en una maniobra de combate.

El general Ángel R. Herrezuelo Pérez, comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (CMCOE), explicó a EFE que la ARF es “una fuerza multinacional en la que los diferentes países contribuyentes ofertan a la Alianza estas capacidades”, por lo que resulta clave “prepararse y adiestrarse todos juntos para lograr la máxima eficacia”.

España desempeña un papel importante este año: “Ahora mismo, en esta Fuerza de Respuesta de la Alianza, España está proporcionando el mando de las capacidades de operaciones especiales y está aportando una serie de unidades dentro del ámbito multinacional”, señaló el general, quien recordó que se trata de una fuerza rotatoria anual en la que los países asumen responsabilidades de manera alterna.

Uno de los objetivos centrales del ejercicio, añadió, es comprobar la capacidad de despliegue rápido. “Lo que se ha comprobado en este ejercicio es la capacidad de despliegue de esos diferentes países para concentrar fuerzas de ámbito terrestre, marítimo y aéreo en otro lugar, en este caso Alemania, para buscar la mayor eficacia lo más rápidamente posible”.

La secuencia comenzó con el aislamiento de un pequeño conjunto de edificios, denominado “Objetivo Alfa”: una unidad aerotransportada checa avanzó para asegurar posiciones dominantes y cerrar el perímetro para impedir la huida del enemigo y preparar la intervención de las fuerzas de operaciones especiales encargadas de neutralizar el objetivo en el interior.

Con el área controlada, los equipos de operaciones especiales se aproximaron al edificio: la entrada, planificada y ensayada, se llevó a cabo mientras el resto de la fuerza mantenía posiciones de seguridad.

En segundo plano, drones ofrecían información en tiempo real, sensores detectaban movimientos hostiles y vehículos con armamento pesado protegían el perímetro, preparados para intervenir si era necesario.

Asegurado el edificio, y bajo la coordinación de un equipo formado por controladores de ataque terminal italianos y españoles, aviones y helicópteros bombardearon blancos en tierra, representados por vehículos militares inutilizados.

Los helicópteros italianos A-129 Mangusta simularon pasadas sucesivas sobre los objetivos, alternándose para mantener la presión: cada ráfaga y cada confirmación de impacto reflejaba el nivel de entrenamiento, comunicación y coordinación que exige una operación entre unidades de distintos países.

La demostración continuó con el empleo de sistemas anticarro Spike españoles: vehículos tácticos de alta movilidad emergieron desde la vegetación, ocuparon posiciones y, en segundos, el operador identificó el objetivo, lo fijó y lanzó el proyectil, mostrando la precisión del sistema y su capacidad para operar incluso con interferencias electrónicas.

A continuación, la artillería española proporcionó apoyo indirecto con un obús de 105 milímetros sobre blancos situados a unos 2.500 metros, mientras morteros ligeros italianos cubrían el avance de las unidades terrestres.

En la fase final, un pelotón italiano de infantería de montaña, apoyado por un equipo de ingenieros italo-turco, abrió brechas en obstáculos protegidos con alambre de espino, tras fuego de supresión con ametralladoras pesadas y ligeras. Detrás, una compañía turca de infantería avanzó para asegurar el objetivo, completando la maniobra conjunta.

Para Herrezuelo, el balance es claro: “Este ejercicio es un síntoma de que estamos en el camino de buscar la máxima eficacia y perfección. Siempre buscamos la excelencia y en ese camino tenemos que seguir dando pasos”.

Más de 10.000 militares de 13 países participaron en este ejercicio multidominio -tierra, mar, aire, ciberespacio y espacio- que arrancó el 1 de enero con el despliegue de unidades desde distintos puntos de Europa hacia el área central de responsabilidad del Mando Conjunto de Brunssum (Países Bajos), que abarca desde el Báltico hasta Bulgaria.

En el frío de Bergen, entre disparos y humo, la escena quiso transmitir un mensaje claro: la ARF no es solo una estructura sobre el papel, sino un mecanismo diseñado para desplegarse con rapidez, integrarse y actuar con eficacia si la guerra de disuasión falla y la crisis se convierte en un conflicto real. EFE

