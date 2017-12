Derechos de autor

Carla del Ponte sobre la detención de Ratko Mladic swissinfo.ch 22 de noviembre de 2017 - 15:06 El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ha dictado sentencia: el exdirigente militar serbobosnio Ratko Mladic ha sido condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra en Bosnia (1992-1995). En mayo de 2011, pocos días después de la detención de Mladic, la que fuera fiscal general del TPIY (1999-2007), Carla del Ponte, concedía una entrevista a swissinfo.ch. La magistrada suiza se refería al significado que tenía la detención del líder militar serbobosnio para la justicia internacional. El de Mladic es el último juicio del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.