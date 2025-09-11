The Swiss voice in the world since 1935

Henry Martín afirma que retomar la confianza será lo más difícil para volver a ser titular

Este contenido fue publicado en
2 minutos

México, 11 sep (EFE).- Henry Martín, capitán del América mexicano, dijo este jueves que retomar la confianza será lo más difícil para volver al once titular en su equipo e intentar estar en la selección mexicana rumbo al Mundial del 2026.

«Al fin me siento mucho mejor, sin molestias, ni dolores. Fueron meses muy complicados, con muchas lesiones a las que no encontraba explicación. Fue muy duro porque más que en lo físico te pega en lo anímico y emocional, te desespera; pero estoy de vuelta para recuperarme mentalmente», aseguró el artillero.

Martín, quien fue fundamental en el tricampeonato obtenido por las Águilas en el Apertura 2023, y Clausura y Apertura 2024, apenas jugó siete partidos, cuatro como titular el semestre anterior; en el actual Apertura suma dos juegos, uno como titular; intermitencia que es consecuencia de una serie de lesiones que señaló parecían fuera de toda lógica.

«No podía entender qué me estaba pasando. Me recuperaba de una, regresaba y en un entrenamiento me volvía a lesionar, la rodilla, la pierna, empiezas a pensar en cosas sobrenaturales, qué es lo que me pasa; fue algo increíble», detalló.

El artillero, quien buscará recuperar su nivel para luchar por un lugar en la selección mexicana que jugará en la próxima Copa del Mundo, explicó que todo fue porque no dio a su cuerpo el tiempo debido para recuperarse ante el exceso de partidos.

«En la recapitulación te das cuenta de que no había parado en varios años. Desde diciembre pasado jugaba lesionado, me apresuraba por querer estar. Estuve a punto de operarme el tendón de Aquiles, jugué seis meses con ese tendón a punto de romperse, aunque no lo sabía, eso hace que recargues otras zonas», compartió.

El delantero agradeció al brasileño André Jardine, entrenador de las Águilas, y a la directiva por ayudarlo a entender que requería parar un poco.

«La mente te cobra factura porque te empiezas a desesperar, estás frustrado porque quieres estar antes de tiempo, a entrenar antes y recaes. André y la directiva hablaron conmigo y me hicieron tomar un mes de recuperación y ahora estoy de regreso, me falta ritmo, pero con la mentalidad puesta para volver», concluyó.

Martín, quien jugó su más reciente partido el 9 de agosto, tiene posibilidades de reaparecer, al menos como cambio, este sábado, cuando el América se mida con el Guadalajara en el clásico del fútbol mexicano, en la octava jornada del Apertura. EFE

as/rcg/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR