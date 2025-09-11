Henry Martín afirma que retomar la confianza será lo más difícil para volver a ser titular

2 minutos

México, 11 sep (EFE).- Henry Martín, capitán del América mexicano, dijo este jueves que retomar la confianza será lo más difícil para volver al once titular en su equipo e intentar estar en la selección mexicana rumbo al Mundial del 2026.

«Al fin me siento mucho mejor, sin molestias, ni dolores. Fueron meses muy complicados, con muchas lesiones a las que no encontraba explicación. Fue muy duro porque más que en lo físico te pega en lo anímico y emocional, te desespera; pero estoy de vuelta para recuperarme mentalmente», aseguró el artillero.

Martín, quien fue fundamental en el tricampeonato obtenido por las Águilas en el Apertura 2023, y Clausura y Apertura 2024, apenas jugó siete partidos, cuatro como titular el semestre anterior; en el actual Apertura suma dos juegos, uno como titular; intermitencia que es consecuencia de una serie de lesiones que señaló parecían fuera de toda lógica.

«No podía entender qué me estaba pasando. Me recuperaba de una, regresaba y en un entrenamiento me volvía a lesionar, la rodilla, la pierna, empiezas a pensar en cosas sobrenaturales, qué es lo que me pasa; fue algo increíble», detalló.

El artillero, quien buscará recuperar su nivel para luchar por un lugar en la selección mexicana que jugará en la próxima Copa del Mundo, explicó que todo fue porque no dio a su cuerpo el tiempo debido para recuperarse ante el exceso de partidos.

«En la recapitulación te das cuenta de que no había parado en varios años. Desde diciembre pasado jugaba lesionado, me apresuraba por querer estar. Estuve a punto de operarme el tendón de Aquiles, jugué seis meses con ese tendón a punto de romperse, aunque no lo sabía, eso hace que recargues otras zonas», compartió.

El delantero agradeció al brasileño André Jardine, entrenador de las Águilas, y a la directiva por ayudarlo a entender que requería parar un poco.

«La mente te cobra factura porque te empiezas a desesperar, estás frustrado porque quieres estar antes de tiempo, a entrenar antes y recaes. André y la directiva hablaron conmigo y me hicieron tomar un mes de recuperación y ahora estoy de regreso, me falta ritmo, pero con la mentalidad puesta para volver», concluyó.

Martín, quien jugó su más reciente partido el 9 de agosto, tiene posibilidades de reaparecer, al menos como cambio, este sábado, cuando el América se mida con el Guadalajara en el clásico del fútbol mexicano, en la octava jornada del Apertura. EFE

as/rcg/car