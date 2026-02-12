Heras-Casado: Lo de la Superbowl fue «como una botella de champán que tenía que explotar»

Antonio Sánchez Solís

Viena, 12 feb (EFE).- Puentes culturales, diversidad, solemnidad y fiesta son los ingredientes que el director de orquesta español Pablo Heras-Casado mezclará este jueves en la inauguración del glamuroso Baile de la Ópera de Viena, una fiesta que, sin renunciar a sus raíces austríacas, se abrirá con música de compositores estadounidenses, italianos y rusos.

«Me parece muy acertado y muy bonito que la Ópera de Viena haya decidido abrir puentes y conexiones. No hay ni un solo compositor alemán ni austriaco en este programa», resume el maestro Heras-Casado (Granada, 1977), en una charla con EFE en Viena.

El director, uno de los más solicitados del mundo y que dirige por primera vez a la orquesta en el famoso baile vienés, conecta ese mensaje con el lanzado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny el pasado domingo en la final de la Super Bowl.

Imparable mezcla cultural

«Yo creo que lo que ocurrió ahí fue una botella de champán que tenía que explotar y abrirse porque, evidentemente, aunque haya ciertas fuerzas que intenten negarlo, esta mezcla de culturas es imparable», afirma el maestro español.

Heras-Casado, que ha trabajado en Estados Unidos y lo conoce bien, tiene una opinión clara: «Aunque ciertos Gobiernos lo intenten, tristemente a veces con mucha violencia, (esa mezcla) es algo que no se puede frenar».

Por eso, opina que la actuación de Bad Bunny fue «más potente e impactante que cualquier discurso político».

En el programa con que se abre este jueves el llamado Baile de los bailes sonará un vals, el baile vienés por excelencia, del ruso Dmitri Shostakovich; también el festivo brindis de ‘La traviata’ de Verdi; y fragmentos de la opereta ‘The Enchantress’, del estadounidense Victor Herbert, y del musical ‘Carousel’ de Rodgers y Hammerstein.

Además, se interpretarán ‘Tonight’ y ‘Maria’, dos de las piezas de West Side Story, el musical de 1957 que no es otra cosa que un Romeo y Julieta contemporáneo, una historia de amor y conflicto entre puetorriqueños y anglosajones en un Nueva York multicultural y multiétnico.

Un «Estados Unidos de conexión entre culturas, idiomas y procedencias», en palabras de Heras-Casado, quien aplaude que la Ópera de Viena haya optado por un programa que supone una celebración de la música y la multiculturalidad.

Respecto al Baile en sí, que celebra su 68 edición, el director afirma que es un honor haber sido elegido para dirigir a la orquesta en la apertura de uno de los eventos sociales más importantes en Austria.

Un carnaval con valses

Una responsabilidad que Heras-Casado asume con disciplina y formalidad, pero también sin olvidar que se trata de una fiesta que, con toda su idiosincrasia de valses, vestidos largos, fracs y champán, se celebra, al fin y al cabo, en época de carnaval.

«Cada cultura lo celebra de la mejor manera posible. Tenemos que pensar en Cádiz o en Canarias o en Río de Janeiro. Y aquí se celebra con música conectada con su tradición, pero al fin y al cabo también se celebra, se canta, se baila, se ríe y el teatro se convierte por un día en un espacio abierto», resume.

El maestro granadino defiende la importancia de la música, y el arte en general, en la sociedad, y pide que los niños y niñas estén expuestos a esa experiencia en el ámbito educativo.

Heras-Casado recuerda que en Suiza, el derecho a recibir educación musical está anclado en la Constitución, y reclama dar la posibilidad de que los alumnos y alumnas puedan desarrollar una atracción instintiva, natural, por lo que se les ofrece.

En su caso, su propia carrera musical surgió de manera natural, en un colegio público y gracias a la pasión de un maestro que hizo posible que un grupo de chavales se reunieran para disfrutar cantando en un coro, sin más pretensiones.

Gira por España en verano

Heras-Casado, que dirigirá 19 funciones de seis óperas distintas en lo que queda de temporada en el teatro vienés, conoce bien a la Orquesta de la Ópera de Viena y a su formación gemela, la Filarmónica de Viena, con la que debutó en 2016.

Sobre si se ve dirigiéndola algún día en el famoso Concierto de Año Nuevo, Heras-Casado afirma que lo ve, de momento, muy lejano.

«Ya me considero muy afortunado. Este año es mi sexta temporada consecutiva dirigiendo nuevas producciones aquí en la Ópera de Viena. El Concierto de Año Nuevo es algo muy específico, muy concreto que si algún día llega, pues evidentemente será muy emocionante. Pero no es algo que por el momento esté en mi horizonte».

Lo que sí está cercana es la gira que Heras-Casado va a realizar con la Orquesta del Festival de Bayreuth por España en verano (Barcelona, Santander, Sevilla, Madrid y Valencia) para celebrar el 150 aniversario del famoso festival dedicado a las óperas de Richard Wagner.

Un tour que Heras-Casado califica de histórico, ya que esa orquesta raramente actúa fuera de Bayreuth, y que él mismo afirma es uno de los puntos culminantes de su carrera. EFE

