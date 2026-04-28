Herederos de dos músicos de Jimi Hendrix pierden la demanda por derechos sobre grabaciones

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Londres, 28 abr (EFE).- El Tribunal Superior de Londres desestimó este martes la demanda presentada por los herederos de dos antiguos músicos de Jimi Hendrix, al concluir que sus reclamaciones sobre derechos, propiedad y regalías vinculadas a grabaciones históricas carecen de suficiente base jurídica o están prescritas.

El juez Edwin Johnson resolvió así el litigio iniciado el pasado 9 de diciembre por los administradores de los patrimonios del bajista Noel Redding, fallecido en 2003, y del batería Mitch Mitchell, fallecido en 2008.

Redding y Mitchell formaron The Jimi Hendrix Experience en 1966 en Londres junto al cantante y guitarrista estadounidense, la que fue su banda más icónica y que alcanzó un gran éxito comercial, hasta su disolución poco antes de la muerte de Hendrix por sobredosis a los 27 años en 1970.

Los demandantes reclamaban compensaciones por la explotación -especialmente digital- de tres álbumes grabados en los años 60 por la banda: ‘Are You Experienced’, ‘Axis: Bold As Love’ y ‘Electric Ladyland’, alegando que no habían recibido una remuneración adecuada por esos ingresos.

En su dictamen, el magistrado concluyó que parte de las alegaciones estaban fuera de plazo y que el resto no habían quedado acreditadas por la evidencia presentada, por lo que desestimó íntegramente la demanda contra Sony Music Entertainment UK.

Durante el juicio en diciembre, la representación de los herederos sostuvo que Redding y Mitchell fueron excluidos desde etapas tempranas de los ingresos derivados de esas grabaciones, una situación que -según argumentaron- se prolongó en la era digital, privando a sus sucesores de las ganancias obtenidas en las plataformas en línea.

Sus abogados afirmaron que ambos músicos «murieron en relativa pobreza», sin beneficiarse de unos ingresos que calificaron de «lucrativos» para las discográficas, y defendieron que el propio Jimi Hendrix habría querido que sus compañeros percibieran una compensación equitativa.

Por su parte, Sony Music Entertainment UK adujo que, en base al contrato firmado en la época, los derechos sobre las grabaciones corresponden a los productores y no a los intérpretes, y sostuvo que Redding y Mitchell renunciaron en su momento a cualquier derecho económico adicional.

Asimismo, recordó que ambos músicos recibieron compensaciones en Estados Unidos en la década de 1970 y que nunca impugnaron el uso de las grabaciones durante su vida.

La compañía mantuvo que explota legalmente el catálogo en el Reino Unido desde 2009 y que conserva plenamente los derechos para seguir haciéndolo.

Tras el fallo de este martes, los demandantes podrían solicitar permiso para recurrir, aunque este podría ser denegado si el juez considera que no existe fundamento legal suficiente. EFE

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