Herederos de OJ Simpson acuerdan pagar casi 58 millones de dólares al padre de Ron Goldman

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 18 nov (EFE).- El administrador de la herencia de OJ Simpson acordó pagar cerca de 58 millones de dólares al padre de Ron Goldman, asesinado junto a Nicole Brown Simpson, como parte una demanda que la familia ganó contra el jugador de la NFL, informó este martes el periódico Los Angeles Times.

De acuerdo con la publicación, el albacea de Simpson, Malcolm LaVergne, indicó en un documento presentado ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Nevada, que la herencia aprobaba la reclamación de esa cantidad de dinero más intereses.

Simpson fue absuelto del asesinato de Goldman y de su exesposa, Nicole Brown Simpson, pero fue declarado culpable por un jurado civil en una demanda por homicidio culposo presentada en 1997, que le ordenó pagar a ambas familias de los fallecidos 33 millones de dólares.

No obstante, el padre de Goldman, Fred Goldman, solo había recibido una pequeña parte de esa sentencia que seguía aumentando debido a intereses.

Simpson siempre argumentó que no tenía dinero para pagar la deuda. Aun no está claro cuánto será el total de dinero que recibirá la familia Goldman.

El deportista vio reducida su inmensa fortuna tras los juicios penales y civiles y vivió de pensiones que recibía de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Según documentos judiciales, el patrimonio de Simpson se valoró en unos 328.000 dólares en marzo y obtuvo 268.486 dólares adicionales en una subasta reciente.

De acuerdo con CBS, la audiencia en el tribunal de sucesiones está programada para enero.

No está claro de donde se pagarán los 58 millones de dólares. EFE

us/us/mrs