Herederos del cuadro robado por oficial nazi quedan bajo arresto domiciliario en Argentina

Buenos Aires, 2 sep (EFE).- La Justicia argentina dispuso el arresto domiciliario de Patricia Kadgien y su esposo, herederos del cuadro robado por un oficial nazi durante la Segunda Guerra Mundial, tras una serie de allanamientos en domicilios vinculados a la pareja en la ciudad de Mar del Plata en la noche del lunes.

Patricia Kadgien y su esposo, dueños de la casa donde la obra de arte fue detectada en una publicación de internet por un periodista holandés, quedaron bajo arresto domiciliario por al menos 72 horas, acusados de entorpecer la investigación que pretende dar con ‘Retrato de una dama’, obra del italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743).

Este cuadro fue confiscado de la galería del comerciante de arte judío Jacques Goudstikker, en Ámsterdam, durante la ocupación nazi.

Patricia Kadgien es hija de Friedrich Kadgien, un alto funcionario de Adolf Hitler que murió en Buenos Aires en 1978, señalado como uno de los responsables de la apropiación de numerosas obras de arte, mediante saqueos o ventas forzadas, a judíos holandeses, entre ellas varias de la colección de Goudstikker.

Allanada por primera vez hace justo una semana, la Policía ingresó la noche de ese lunes de nuevo a la casa de Kadgien en busca de más pistas sobre el paradero del cuadro, buscado desde hace décadas, y tras esa operación tanto ella como su esposo fueron detenidos.

También se allanaron otros tres domicilios vinculados a la pareja, pero en ninguno de ellos encontraron la obra en cuestión.

‘Retrato de una dama’ fue descubierta por el periódico holandés AD en una publicación de venta de la casa de Kadgien.

En las fotos de la publicación de la agencia inmobiliaria Robles Casas&Campos, que ya fue dada de baja, se pudo ver la pintura expuesta en el salón principal de la vivienda, colgada encima de un sillón verde.

Cuando los efectivos policiales ingresaron por primera vez al domicilio encontraron, en su lugar, un enorme tapiz con motivos de paisaje y caballos. EFE

