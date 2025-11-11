Hereu anuncia que Toledo acogerá la próxima reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

El Cairo, 11 nov (EFE).- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anunció este martes desde Arabia Saudí que Toledo acogerá la 126.ª reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que se celebrará los próximos 10 y 11 de junio de 2026.

La capital de Castilla-La Mancha fue designada anfitriona de esta cita durante el Consejo Ejecutivo de la agencia de Naciones Unidas celebrado en Riad, ratificando así la propuesta presentada por la delegación española, indicó el Ministerio de Turismo en un comunicado.

Hereu, que ha presidido la delegación española presente en la capital saudí, expresó su satisfacción por la designación de Toledo, una ciudad que «simboliza el turismo que queremos promocionar en el mundo», y aseguró que su elección «es una gran oportunidad para mostrar los valores culturales de nuestro país».

Así lo indicó el ministro desde Riad, donde se encuentra de viaje desde el pasado sábado para participar en la 26ª Asamblea General de la ONU Turismo, que finaliza este 11 de noviembre, y posteriormente ha acudido a la apertura del foro de turismo TOURISE en la misma ciudad.

El ministerio indicó en la nota que España, «como país de referencia en políticas transformadoras del turismo, ha estado representada en Riad al máximo nivel por el ministro Hereu y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez».

Asimismo, señaló que Hereu «ha aprovechado la cumbre de Riad para mantener una intensa agenda de reuniones bilaterales».

El ministro presentó «un plan integrado para el uso de inteligencia artificial turística así como las líneas generales de la Estrategia España Turismo 2030, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros».

La reunión de ONU Turismo en Riad se celebró bajo el lema ‘AI-Powered Tourism: Redefining the Future’ (‘Turismo impulsado por IA: redefiniendo el futuro’), y en ella participaron cerca de 160 delegaciones de Estados miembros.

La Asamblea General, el órgano supremo de ONU Turismo cuya sede permanente es España, celebra sus sesiones ordinarias cada dos años con la presencia de delegados de los países miembros y asociados de esta agencia de Naciones Unidas, así como de representantes de los miembros afiliados. EFE

