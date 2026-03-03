Hereu presenta a España en la ITB y ve buenas perspectivas para el turismo en 2026

3 minutos

Berlín, 3 mar (EFE).- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, promocionó este martes a España como destino en la ITB, la mayor feria del sector a nivel global, que arranca hoy en Berlín, y aseguró que las perspectivas para este ramo de cara a 2026 son «muy buenas».

«España, que es un país líder en el turismo, se presenta con sus valores, con su diversidad, con un despliegue muy importante de los Gobiernos autonómicos, de las ciudades, de los pueblos de España y también de un sector empresarial muy competitivo», declaró el ministro a los medios.

Desde el punto de vista turístico, España es un proyecto «ganador», pero que sin embargo «no se conforma» y trata siempre de ofrecer novedades y de fortalecer todas las dimensiones de la oferta, dijo el ministro, que destacó, en particular, la importancia del mercado alemán.

Alemania es el segundo país del mundo que más viaja y el 15 % de los alemanes que se desplazan de forma recreativa a lo largo del año acuden a España, subrayó, a la par que destacó que se trata de un mercado de alto poder adquisitivo y fiel.

Hereu señaló que 2025 fue un año «muy interesante» desde el punto de vista turístico y recordó que este miércoles se publicarán los datos relativos al turismo en el mes de enero.

«La verdad es que las perspectivas, a pesar de todo, del (20)26, de momento son muy buenas y los primeros datos de mañana que se sabrán del mes de enero apuntan en la buena dirección. Apuntan en que ganamos más en valor económico que en llegada, pero crecemos en todas las dimensiones», enfatizó el ministro.

En esta edición de la ITB, que cumple su sexagésimo aniversario este año, en el pabellón español están representadas 11 entidades y 43 empresas del país ibérico, de un total de 6.000 expositores de 160 países diferentes.

Entre los ‘stands’ informativos de las comunidades autónomas figuraba también, al igual que el año anterior, un «rincón LGTB» que asesoraba a potenciales turistas sobre destinos como Torremolinos, pero también Valencia, Madrid, Barcelona y San Sebastián.

No obstante, también hubo proyectos novedosos, como la campaña gallega para atraer a turistas a observar el eclipse solar de agosto, o el plan de la Diputación de Toledo de captar visitantes a través de una red de 12 castillos medievales que albergarán recreaciones históricas y darán pie a realizar actividades de astronomía y equitación, entre otros.

La primera jornada de la ITB, que en esta ocasión cuenta con Angola como país invitado, estuvo marcada por la incertidumbre debida a la guerra en Oriente Medio, que dificultó la llegada de las delegaciones de diversos países de esa región y obligó a cancelar algunos de los actos previstos.EFE

cph/egw/cg

(foto) (vídeo)