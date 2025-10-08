Herida de gravedad con arma blanca una alumna en un centro de formación en Alemania

1 minuto

Berlín, 8 oct (EFE).- La Policía informó este miércoles de que una alumna de un centro de formación de la ciudad de Paderborn, en el oeste alemán, resultó herida de gravedad en un ataque de un sospechoso que resultó detenido, aunque las fuerzas de seguridad continúan en el lugar de los hechos.

Según un comunicado de la Policía de Bielefeld, a las 11.15 GMT se dio el aviso de que una alumna fue atacada por un hombre con un cuchillo, que se dio a la fuga, mientras que la víctima, que sufrió heridas de gravedad, tuvo que ser operada de urgencia.

«El fugitivo fue detenido alrededor de las 12:00 horas», señaló el comunicado policial, que precisó que el supuesto atacante es un hombre alemán de 25 años.

La motivación del ataque aún se desconoce y hay una investigación abierta, según indicó la Policía, que desplegó un amplio dispositivo en el centro de formación.

Unidades de las fuerzas especiales de la Policía alemana se desplegaron en el lugar de los hechos, algo habitual cuando se registra una alarma ante sucesos de estas características, confirmaron a EFE fuentes de la policía de Paderborn.

Según recogió el diario ‘Bild’, agentes de la policía registran el centro de formación, con capacidad para 350 alumnos, y buscan si se han producido más heridos o hay más implicados. EFE

smm/cae/fpa