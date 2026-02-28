Herido un adolescente de 17 años en Israel en un ataque iraní

Jerusalén, 28 feb (EFE).- Un adolescente de 17 años fue ingresado este sábado en un hospital con heridas en la parte inferior del cuerpo tras uno de los ataques con misiles de Irán contra Israel, según un comunicado del servicio de emergencias Magen David Adom (MDA).

El comunicado del MDA no aclara dónde resultó herido y si las heridas son fruto del impacto directo de un misil en la zona, de un dron o de restos de metralla tras su intercepción.

Se trata del segundo herido este sábado en las cerca de quince andanadas de misiles que Irán ha disparado contra Israel en represalia por los bombardeos que las fuerzas armadas israelíes, en cooperación con Estados Unidos, han lanzado a lo largo del día contra el país persa.

Según medios israelíes como Haaretz, se ha producido un impacto en un edificio en el centro de Israel.

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.

Esta mañana, un hombre de unos 50 años resultó herido leve en otro impacto reportado por los servicios de emergencias en Haifa (norte de Israel). EFE

