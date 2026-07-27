Heridos en atentado en Berlín evolucionan favorablemente mientras sigue investigación

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Clara Palma

Berlín, 27 jul (EFE).- Los heridos en el atropello múltiple del pasado sábado en las celebraciones del Día del Orgullo LGTBI en Berlín evolucionan favorablemente, mientras la Policía sigue investigando el presunto atentado islamista cuyo principal sospechoso fue abatido el domingo en el extrarradio de la ciudad.

Cuatro de los 29 heridos más graves a causa del ataque, que provocó también la muerte de una mujer, fueron traslados al hospital de Charité, en el centro de Berlín, donde recibieron cuidados intensivos, según dijo a EFE este lunes un portavoz de la clínica.

«Sufrieron sobre todo laceraciones, pero en parte también varias fracturas óseas debido al impacto del vehículo», explicó, en alusión al hecho de que el presunto atacante, después de atropellarlos, los agredió con un arma blanca, posiblemente un machete.

«Felizmente, su estado físico sigue estabilizándose. Entretanto, tres pacientes pudieron ser trasladados a planta, mientras que uno de ellos sigue en cuidados intensivos, pero también con un pronóstico de mejora», agregó el portavoz.

Mientras, la Fiscalía General del Estado, que ha asumido las diligencias, sigue investigando las circunstancias que rodearon el ataque, cuyo principal sospechoso, identificado como Abdul Ballout, de 21 años, había intentado con anterioridad unirse a la organización terrorista Estado Islámico (EI).

Ballout, de nacionalidad alemana y raíces libanesas, ya no puede ser acusado formalmente, al haber muerto por disparos de las fuerzas especiales de la Policía de Berlín, a los que, según informaciones preliminares, trató de agredir con un arma punzante, pero no se descarta aún que pudiera tener cómplices o que alguien pudiera tener conocimiento de sus planes.

En este contexto, una portavoz de la Fiscalía, Ines Peterson, confirmó a EFE que un individuo de nacionalidad iraní que había sido arrestado el sábado por la noche en relación con el caso ha quedado en libertad por falta de indicios que lo vinculen con el atropello.

De acuerdo con el diario ‘Bild’, se trata de un hombre que fue hallado herido en el lugar de los hechos, del que se pensó inicialmente que podía encontrarse en el vehículo usado en el atropello, algo que ha quedado descartado gracias a pruebas de ADN.

Debate sobre posibles fallos

Tras la conmoción del ataque, el país debate también si las autoridades fallaron en algún punto a la hora de prevenir el supuesto atentado, en vista de que Ballout contaba con antecedentes y era considerado un riesgo debido a su ideología islamista.

El tribunal que lo había condenado a un año y diez meses de prisión en mayo por intentar unirse a EI defendió hoy que Ballout hubiese estado en libertad condicional mientras se decidía el recurso de la fiscalía.

El sospechoso ya había pasado seis meses en prisión preventiva, un periodo «relativamente largo para un ciudadano alemán que en el momento de los hechos y de la sentencia todavía entraba dentro de la categoría juvenil», indicó el tribunal.

Un portavoz del Ministerio de Justicia, Eike Hosemann, aseguró durante una rueda de prensa ordinaria en Berlín que se examinarán «cuidadosamente» las lecciones que se puedan extraer del ataque, aunque matizó que todavía es pronto para sacar conclusiones.

Recordó que en abril ya se endurecieron las penas para el terrorismo, una reforma que no llegó a afectar a Ballout, y aseguró que «su historial no muestra vacíos en cuestión de derecho penal material», al tiempo que apuntó que su Ministerio ha encargado un estudio para examinar las necesidades de reforma en materia de derecho penal juvenil, considerado demasiado laxo por algunos de sus críticos. EFE

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(foto)(vídeo)