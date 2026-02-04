Heridos gazatíes llegan al lado egipcio del paso de Rafah tras los impedimentos de Israel

El Cairo/Gaza, 4 feb (EFE).- Un nuevo grupo de palestinos heridos procedentes de la Franja de Gaza llegó este miércoles al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta el enclave con Egipto, después de que Israel impidiera su cruce alegando una falta de «detalles de coordinación necesarios» por parte de la ONU.

La televisión egipcia Al Qahera News, cercana a los servicios de Inteligencia del país norteafricano, afirmó que «el paso de Rafah recibió a un nuevo grupo de heridos», mientras que informó de la entrada al cruce de otra tanda de palestinos que se preparan para volver a ingresar a la Franja de Gaza.

El medio no ofreció la cifra de heridos que llegaron al lado egipcio de Rafah, y fuentes humanitarias en el cruce consultadas por EFE tampoco pudieron dar detalles sobre el número, si bien confirmaron que un grupo llegó al paso.

Un total de 15 pacientes y 31 acompañantes fueron trasladados hasta el cruce, según informó la Media Luna Roja, después de que Israel no autorizara su salida la mañana de este miércoles, con el argumento de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no le había dado suficientes detalles para coordinarla.

«Horas más tarde, la Organización Mundial de la Salud informó a la Media Luna Roja de que se había reanudado la coordinación, lo que permitió reanudar los procedimientos de viaje», indicó en un comunicado este cuerpo humanitario.

Los pacientes fueron recogidos en el Hospital de Rehabilitación Médica de la Media Luna Roja en Jan Yunis, sur de Gaza, donde recibieron la atención necesaria antes de partir.

«Los equipos de ambulancias de la Media Luna Roja los transportaron y acompañaron al cruce de Rafah para garantizar la finalización segura de los procedimientos de viaje», afirmó en la nota.

El cruce de Rafah se abrió el pasado lunes por primera vez en casi dos años -excepto un breve periodo a principios de 2025- según el acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, pero hasta el momento han circulado por él menos personas que las inicialmente pactadas.

Según el acuerdo, 200 personas deberían cruzar cada día por él: 150 personas -50 enfermos y heridos con 100 acompañantes- de Gaza a Egipto y otras 50 de Egipto a Gaza.

Sin embargo, durante el lunes y el martes, y a falta de datos oficiales, ya que Israel no los ha facilitado, han cruzado 52 personas de Egipto a Gaza y 21 pacientes -con un número indeterminado de acompañantes- de Gaza a Egipto. EFE

