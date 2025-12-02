Heridos y detenidos en multitudinaria protesta antigubernamental en Sofía

Sofía, 2 dic (EFE).- Al menos cinco personas han resultado heridas y más de diez han sido detenidas en Sofía durante una protesta antigubernamental que reunió decenas de miles ciudadanos en la capital búlgara y derivó en enfrentamientos con la policía, informó la emisora bTV.

La manifestación, la mayor de los últimos años, comenzó hacia las 19.00 hora local del lunes (17.00 GMT) frente al edificio del Gobierno y del Parlamento, y transcurrió pacíficamente hasta cerca de la medianoche de este martes, cuando un grupo de encapuchados se trasladó a la sede del partido DPS-Nuevo Comienzo del poderoso oligarca Delyan Peevski, sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido por corrupción, donde rompieron ventanas, incendiaron contenedores de basura y lanzaron piedras, botellas y petardos contra los agentes antidisturbios.

Hasta el momento han sido detenidos diez individuos que serán acusados de vandalismo, informaron a EFE fuentes de la policía capitalina.

Durante más de dos horas el centro de Sofía se quedó a oscuras, sin electricidad, debido a un incendio en unas instalaciones de distribución. Según su operador, hay indicios de que el fuego ha sido causado por actos de vandalismo y sabotaje.

La semana pasada, la alianza opositora PP-DB, de orientación europeísta y reformadora, convocó una manifestación para protestar contra el proyecto del presupuesto para 2026, el primero en euros, presentado por el Ejecutivo tripartito liderado por el conservador GERB y apoyado por la formación de Peevski.

Aunque el Gobierno anunció luego que retiraba el proyecto para suavizarlo, cancelando algunas de las subidas de impuestos previstas, no logró apaciguar el descontento y la manifestación de hoy derivó en una masiva protesta antigubernamental y contra la corrupción.

Los manifestantes exigieron la dimisión de todo el gabinete, la «retirada de la mafia del poder ejecutivo del país balcánico» y «prisión para Peevski».

«Sofía se recuperará y la voz cívica no será silenciada», escribió en Facebook el alcalde de la capital, Vasil Terziev, perteneciente a la PP-BD, y criticó al Ministerio del Interior por no haber logrado contener la agresión a pesar de que los provocadores eran visibles, al ir enmascarados y vestidos de negro.

«Hoy, Sofía fue escenario de la protesta más multitudinaria y completamente pacífica de la última década. Miles de ciudadanos salieron con determinación, pero con dignidad y serenidad, y fue precisamente esta protesta la que fue denigrada por un pequeño grupo de provocadores y vándalos que no tenían cabida entre ellos», afirmó el alcalde.

El presidente del país, Rumen Radev, abogó por la dimisión del Gobierno y la celebración de nuevas elecciones.

«Esto no es un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, sino una provocación de la mafia, que pretende confrontarlos. La violencia debe cesar (…) Las provocaciones no cambian la realidad: los búlgaros dijeron ‘no’ a este Gobierno. Solo hay una salida: la dimisión y elecciones anticipadas», dijo el jefe de Estado en redes sociales. EFE

