Hermès y su colección masculina de transición para el verano de 2027

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Abraham de Amézaga

París, 27 jun (EFE).- Las propuestas de la casa de lujo Hermès para hombre, que se han dado a conocer este sábado en la semana de la moda de la capital gala, han sido de transición. Chaquetas, camisas y pantalones de tiro alto, entre otras, han formado parte de la generosa línea para la primavera-verano de 2027.

Es una colección de transición o puente, al haberse realizado tras la salida en enero de Véronique Nichanian, a cargo durante 37 años de las colecciones masculinas, y la llegada de la británica Grace Wales Bonner, quien presentará su primera colección en enero del año próximo.

En lugar de por un desfile, lo que Hermès tiene por costumbre hacer, se ha apostado por una presentación física de la colección que el equipo creativo de la firma ha ideado. Algo excepcional y al mismo tiempo muy interesante para la prensa especializada y los clientes, al poder ver con detalle cada una de las propuestas.

En el ‘showroom’ de Hermès, cercano a la iglesia de la Magdalena de la capital del Sena, y a lo largo del día, se han desvelado los cuarenta ‘looks’ de los que está compuesta la colección, donde han figurado también trajes, sobrecamisas, jerséis y camisetas, y en cuya construcción no han faltado como es habitual los detalles.

Buceo en los archivos, con propuestas que recuerdan a algunas del periodo de Martin Margiela en la casa, hace ahora más de cinco lustros. O un mono de color claro, que traía a la mente algunos ya vistos en el pasado en la casa.

Como es costumbre, el universo ecuestre sigue muy presente. En esta ocasión, en broches con forma de caballos en porcelana. Estos, los caballos, se plasman también en prendas con perforaciones hechas con microláser.

Espacio para creaciones reversibles y de aire relajado, como amplios parkas que llegan por un lado en cuero y por el otro con un algodón de un tratamiento tecnológico, resistente a la lluvia.

Los bolsos no podían faltar, con un impresionante Haut à Courroies en un grueso cuero marrón de palpitante historia; o el Garden, en un tamaño generoso y con estampado que bebe de uno de los pañuelos de Hermès.

Los pies se cubren de propuestas relajadas, como ‘derbies’ y sandalias. Mientras, la gama de brazaletes, colgantes y anillos continúa creciendo.

Lo más llamativo, en cuanto a accesorios, y a los que se augura un gran éxito el verano del año próximo, son unas propuestas en seda, a caballo entre el ‘twilly’ (el modelo de pañuelo más pequeño de la ‘maison’) y la corbata de fino grosor. Para anudarlo en torno al cuello, en un extremo del bolso o portarlo como brazalete.

Los colores unidos a la tierra, el mar y el aire serán los protagonistas el próximo verano en Hermès. Todos pensados, como las prendas y los complementos, para acompañar a sus portadores por largo tiempo. EFE

aaz/atc/pcc

(foto)