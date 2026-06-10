Hermano del expresidente Uribe se entrega a la Policía por condena a 28 años de cárcel

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Bogotá, 9 jun (EFE).- Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), se entregó este martes a la Policía para cumplir su condena de 28 años y 3 meses de cárcel por crear y financiar el grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’, informó el exmandatario.

«Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura», escribió el expresidente en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X en el que no dio más detalles.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la semana pasada la condena de 28 años y tres meses de prisión contra el ganadero Santiago Uribe.

La Corte ratificó que el hermano del expresidente cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, al participar en la conformación de ‘Los doce apóstoles’, un grupo paramilitar que nació en Yarumal, departamento de Antioquia (noroeste), y también de estar implicado en el asesinato de Camilo Barrientos en esa población en 1994. EFE

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