Hermetismo al término de las legislativas en Argelia: sin participación ni resultados

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Túnez, 2 jul (EFE).- Las autoridades de Argelia mantuvieron un férreo hermetismo al término de la jornada de las legislativas de este jueves, sin brindar avances de resultados ni datos de participación, su eje central de campaña al buscar superar el 23,03 % de asistencia a las urnas en las parlamentarias de 2021.

Pese a que no se facilitaron cifras, la escasa implicación ciudadana se evidenció durante la jornada, cuando a las 15:00 hora local (14:00 GMT), la Autoridad Nacional Independiente de Elecciones (ANIE) avanzó que en ese momento -siete horas después del arranque de la jornada y a falta de cinco para el cierre-, la participación era del 11,24 %.

Aunque los esfuerzos de las autoridades se centraron en reiterados llamados a participar para elegir a los 407 diputados de la Asamblea Popular Nacional (APN, Cámara Baja), y el Gobierno dio todas las facilidades a los electores para que pudieran acudir a las urnas, los datos no fueron los esperados.

Transporte gratuito, jornada laboral flexible y una extensión de una hora en la apertura de centros de votación -que cerraron a las 20:00 hora local (19:00 GMT)- no fueron incentivos suficientes para que los argelinos respondieran positivamente a la petición de instituciones y candidatos.

Tampoco la invitación a ir a votar «masivamente, para tener voz y representación en el país», que hizo el presidente argelino, Abdelmayid Tebún, tras ejercer su derecho a sufragio resultó efectivo.

Según la Autoridad Nacional Independiente de Elecciones (ANIE), la prórroga en el horario en todos los centros de votación del país se decidió con el fin de permitir que un mayor número de ciudadanos, de los 24,7 millones que conforman el censo, ejerciera voto, una oportunidad de última hora que tampoco surtió efecto.

Resultado previsible

Los resultados de las votaciones «serán anunciados por el presidente de la ANIE en un plazo de 48 horas tras la recepción de las actas de escrutinio y la consolidación de los resultados», informó el ente electoral al término de la jornada, sin facilitar avances.

No obstante, diversos analistas y medios independientes radicados en el extranjero insistieron, desde que en abril se diera a conocer la fecha de las legislativas, que la APN tendrá una configuración similar a la actual, donde el oficialismo y las formaciones que lo respaldan dominan la cámara.

El partido de Gobierno, el Frente de Liberación Nacional (FLN), con 164 diputados, y la Agrupación Nacional Democrática (RND, por sus siglas en francés) -una fuerza tradicionalmente vinculada al equilibrio del Ejecutivo-, con 100 escaños, tienen el poder para controlar cualquier propuesta que se lleve a cabo en el Parlamento.

Además, cuentan con el respaldo de partidos minoritarios, en teoría opositores, pero en la práctica se desenvuelven dentro de los márgenes marcados desde el FLN y la RND, como el Movimiento Sociedad por la Paz (MSP) -islamista moderado- o el Frente El Moustakbal, de corte nacionalista y centrista.

La ANIE anunció el comienzo del escrutinio -que «se realiza públicamente»- nada más cerrarse los colegios electorales, una fase que «continuará de forma ininterrumpida hasta su conclusión», según dicta la Ley Orgánica Electoral del país. EFE

sb/gpv