Hernán Gil, el vigilante convertido en la cara de la esperanza del terremoto de Venezuela

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Caracas, 2 jul (EFE).- Hernán Gil pasó de ser un vigilante de una residencia en la parroquia de Catia La Mar del estado venezolano La Guaira a ser la cara visible de la esperanza, tras ser rescatado ocho días después del devastador doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha dejado más de 2.000 fallecidos en el norte del país suramericano.

Gil, de 43 años, estaba trabajando en la residencia Sol Marino Garden del sector Playa Grande cuando quedó atrapado en la garita de vigilancia del sótano por los terremotos que afectaron especialmente esa región costera, cercana a Caracas.

El hombre ha trabajado en este edificio desde hace dos años y cuatro meses y es descrito por Ricardo Aponte, propietario de uno de los apartamentos y presidente de la junta de condominio, como un hombre «servicial» y «honesto».

«Buena persona, servicial, muy colaborador y querido por todos en la residencia», dijo a EFE Aponte sobre el carácter del vigilante.

Años antes, el padre de Gil se desempeñaba como vigilante de ese mismo edificio, pero fue asesinado en 2018 tras ser secuestrado junto a un comerciante «muy famoso» de la zona.

Gil tiene dos hijos con su esposa, Gusbimar González, quien se mantuvo a las afueras del edificio desde el jueves, 25 de junio, hasta hoy, cuando fue rescatado.

González dijo a EFE que viven en una población cercana al pueblo de Carayaca, otra parroquia de La Guaira, de clima montañoso en el que se concentra la actividad agrícola y turística.

El presidente de la junta del condominio añadió que la familia de Gil es de bajos recursos, por lo que siempre se le han dado otros tipos de trabajo dentro del edificio para que pudiera tener más ingresos económicos.

El día que todo cambió

Aponte dijo que el vigilante estaba cumpliendo con su turno el 24 de junio, en la garita del edificio residencial, en el que velaba por la entrada y salida de vehículos del estacionamiento, por lo que quedó allí atrapado tras el doble terremoto.

Gusbimar González relató a EFE, en medio del operativo de rescate, que luego del desastre intentó llamarlo pero no tuvo éxito porque la señal de teléfono estaba afectada y tampoco había electricidad en el estado La Guaira.

Ella espero hasta el día siguiente y cuando Gil no llegó a su hogar en la hora habitual, tras terminar su turno de trabajo, emprendió su viaje hasta Playa Grande, donde encontró el edificio colapsado.

González se quedó allí durmiendo desde ese jueves, 25 de junio, porque tenía «la corazonada» de que su esposo seguía con vida y el domingo, los rescatistas internacionales le confirmaron que su presentimiento era el correcto.

Un grupo de 100 rescatistas de El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Portugal y Chile empezó el lunes el operativo de rescate con varios planes sobre la marcha que permitieran sacar al hombre con vida, ya que había complicaciones por la debilidad de la infraestructura.

Pese a las complicaciones del caso, los rescatistas siempre reportaron que Gil estaba consciente, hidratado y con buen ánimo que le permitía incluso «echar chistes».

Tras 72 horas de operativo, Hernán pudo salir a la superficie y fue trasladado a una clínica de Caracas para una evaluación médica.

Un milagro

Los rescatistas internacionales calificaron de milagro el rescate de Hernán y lo más gratificante, para Allan Madrigal de la Cruz Roja de Costa Rica, fue «insistir, insistir, insistir» para rescatarlo de forma segura sin tomar «el camino fácil».

«Para nosotros es un milagro y cómo me siento, es increíble, es increíble, no nos lo creemos, pero hoy por hoy podemos decir don Hernán va a estar con su familia próximamente, entonces nos damos por servidos aquí en Venezuela», expresó a EFE.

Por lo pronto, Hernán se encuentra en el Hospital de Clínicas Caracas, en el oeste de Caracas, donde el equipo médico le hizo varios estudios, entre ellos una tomografía en el que detectaron una luxación de clavícula izquierda, pequeñas bandas de atelectasia, hematoma subgaleal parietal izquierdo, leve sinusitis inflamatoria etmoidal y frontal.

Un trabajador del centro de salud dijo a EFE que por protocolo y para mantenerlo en observación, Gil está en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero que se encuentra en buen estado y consciente.

En las redes sociales, los venezolanos celebraron masivamente este rescate en medio del luto que los embarga por los más de 2.000 fallecidos que ha dejado el doble terremoto. EFE

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(foto) (vídeo)