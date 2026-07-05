Hernán Gil fue el último de las 14 personas salvadas por rescatistas internacionales

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Macuto (Venezuela), 5 jul (EFE).- El vigilante venezolano Hernán Gil, que fue rescatado el 2 de julio tras ocho días bajo los escombros, fue la última de las 14 personas que han logrado salvar los equipos internacionales, que ya han comenzado su fase de retirada del país, según informó el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC).

El Gobierno venezolano ha cifrado en más 6.400 los rescatados totales desde las primeras horas del terremoto del 24 de junio que ha dejado al menos 2.954 muertos, según el último parte de las autoridades.

«La mayor cantidad de rescates se llevó a cabo en las primeras horas, en los primeros días por la propia comunidad, como respuesta local. Los equipos internacionales se centran, por su especialización y su equipamiento, en sacar a las personas que están atrapadas profundamente entre los escombros. Se requiere experiencia y mucha tecnología» señaló a EFE el chileno Sebastián Mocarquer, parte de UNDAC.

El bombero chileno cifró en 14 las personas salvadas por estos equipos de rescate internacional que llegaron a Venezuela el día después de los terremotos y apuntó que el vigilante Hernán Gil fue el último, hace ya 72 horas.

«A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron mas tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos», explicó Mocarquer, desde la localidad de Macuto, en el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos.

El representante de UNDAC señaló que unos 25 equipos siguen a día de hoy dentro del país pero en proceso de movilización o retirada y que, desde el pasado viernes, las autoridades de Venezuela ya ha asumido la coordinación de las operaciones, más centradas en la búsqueda de cuerpos

La Comunidad Internacional movilizó un total 77 equipos desde 31 países y a Venezuela llegaron casi 3.000 rescatistas y 50 perros, según datos de UNDAC.

En este sentido, Mocarquer dijo que el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela es el que mayor impacto y respuesta internacional ha generado desde el Haití en 2010.

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