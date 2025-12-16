Hernández califica de «falsa» la acusación de «golpe» y descarta retornar a Honduras

Tegucigalpa, 16 dic (EFE).- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) calificó este martes de «falsa» la acusación de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sobre que se estaría gestando «un golpe» contra su gobierno, que finaliza en enero próximo, y negó que planifique regresar al país tras ser indultado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional», indicó Hernández en la red social X.

La denuncia de Castro «solo busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos, una práctica conocida de los líderes de LIBRE» (Partido Libertad y Refundación, izquierda, en el poder), afirmó Hernández, quien el pasado 27 de noviembre fue indultado por Trump, después de más de tres años de cárcel en Nueva York, donde en 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico y otros delitos. EFE

