Hero Fiennes Tiffin: “Sherlock Holmes también puede ser mujer o de otro país”

David Álvarez

Ciudad de México, 5 mar (EFE).- El actor británico Hero Fiennes Tiffin encarna al detective más famoso del mundo creado por el escritor Arthur Conan Doyle en una nueva adaptación para la televisión, ‘El joven Sherlock’, un nuevo intento por enseñar otro lado del vecino 221B de Baker Street en Londres que, según el artista, bien podría haber nacido fuera de Inglaterra o ser mujer.

“Arthur Conan Doyle debió ser alguien con poco ego para no querer proteger tanto al personaje. Es un regalo increíble el que nos dio: no solo crear el personaje y las historias, sino también darnos la libertad de reinterpretarlo y hacer que Sherlock sea mujer, muy joven o de otro país (…) hay muchas posibilidades”, explica en entrevista con EFE.

En esta serie de ocho capítulos estrenada esta semana en Prime Video, Sherlock aún no es el detective que terminará por conocer todo el mundo; tiene 19 años y comete más errores de los casos que logra resolver, aunque un misterio en torno a su familia le obligará a dar sus primeros pasos en el mundo policíaco.

A pesar de que Sherlock Holmes ha sido siempre “un personaje británico”, Fiennes Tiffin abre la puerta a que “la historia se pudiera situar en cualquier lugar”, y reconoce que si un historiador viera la producción, seguro encontraría detalles que tampoco se corresponden con la época y el lugar característicos de Sherlock.

“Se podría hacer una versión mexicana del personaje, con muchos elementos culturales propios. Al final, todo el mundo tiene su propia relación internacional con Sherlock”, añade el intérprete conocido por haber protagonizado la saga romántica de ‘After’.

Sherlock en el cine

La serie está dirigida en algunos capítulos por el reconocido cineasta de acción Guy Ritchie, quien en su día adaptó también al personaje en las cintas ‘Sherlock Holmes’ (2009) y ‘Sherlock Holmes: Juego de Sombras’ (2011), de las que los aficionados desde hace años piden una nueva secuela.

A diferencia de estas películas, en ‘El joven Sherlock’ el personaje “todavía no es un muy buen detective”, y aunque tiene el potencial para serlo “comete errores” como meterse en peleas en las que terminará descubriendo que no son exactamente su punto fuerte.

“(Sherlock) siempre ha pensado que es mejor usar el cerebro. Está en entornos donde podría necesitar pelear, pero creo que ese siempre es su último recurso. Para él es más impresionante ganar una pelea usando la inteligencia”, comenta Fiennes Tiffin.

Interpretar al personaje más adaptado de la historia —con más de 250 apariciones en series y películas— supuso un desafío para el intérprete, quien también depositó altas expectativas en su presencia en pantalla. Sin embargo, pronto se evidenció que, al igual que su personaje, destacaba más por su carisma frente a la cámara que por su destreza en las escenas de acción.

“Alguien del equipo me dijo que al principio de la serie iba a ser bastante malo peleando, lo cual me decepcionó un poco. (En las anteriores cintas de Ritchie) hay escenas icónicas con Robert Downey Jr. y yo estaba muy emocionado con la posibilidad de hacer algo parecido. Pero me dijeron: ‘No, todavía no eres tan bueno’”, explica bromeando.

Y aunque no era la primera incursión de Fiennes Tiffin en la acción, su equipo le hizo reconocer que quizás era mejor “empezar desde más abajo” y “tener espacio para crecer” a la vez que Sherlock Holmes. EFE

