Herrera domina con solvencia los 5.000 metros y México se acerca a su tercer título

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Santo Domingo, 4 ago (EFE).- El mexicano Eduardo Herrera ganó sin despeinarse la medalla de oro en la modalidad de 5.000 metros y el dominicano Yeral Núñez subió a lo más alto del podio en los 400 metros vallas en el atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo que se extenderán hasta este sábado.

Herrera detuvo el cronómetro en 13:50.86, y marcó una diferencia de más de 10 segundos con su competidor más cercano.

Esa no fue la historia en la batalla por la presea de plata, en la que resultó vencedor Víctor Ortiz, de Puerto Rico, que superó por milésimas al colombiano Pedro Marín.

Ortiz registró un tiempo de 14:02.74 frente al 14:02.80 de Marín, que se quedó con la medalla de bronce.

México acumula 277 medallas, 123 de oro, 83 de plata y 71 bronces, para continuar un dominio que empezó desde el comienzo de los Juegos. Será la tercera ocasión consecutiva en que ese país conquiste la cita regional.

El dominicano Yeral Núñez se llevó la medalla de oro en la modalidad de los 400 metros con vallas, con marca de 48.30, sacando más de un segundo de ventaja a Pablo Ibáñez, de El Salvador.

El salvadoreño detuvo su cronómetro en 49.64 segundos, superando por poco a la competencia y quedándose con la medalla de plata.

La presea de bronce quedó en manos del mexicano Guillermo Campos (49.82 segundos).

Luego de ese triunfo, el relevo mixto 4×100 dominicano cruzó primero la meta, pero fue descalificada minutos después por obstrucción de un carril, y así Jamaica se hizo con el oro con tiempo de 41.06, mientras Cuba ganó la plata y Puerto Rico el bronce.

La colombiana Flor Ruiz implantó un nuevo récord en la categoría femenina de lanzamiento de jabalina con un registro de 67.34 metros y rompió la marca anterior de los Juegos de 63.40 metros, que también era de su propiedad.

Asimismo, Valentina Barrios, también de Colombia, ganó la presea de plata tras alcanzar los 58.14 metros en su segundo intento.

La medalla de bronce quedó en manos de la dominicana Yesi Tejeda, cuyo mejor lanzamiento (54.95 metros) venció al de la mexicana Luz Castro (54.12 metros) por menos de un metro.

Dominicana doblega a México en balonmano

Tras estar debajo en el marcador la mayor parte del encuentro, el equipo de balonmano femenino de República Dominicana vino de atrás y derrotó a México 39-27, para ganar el derecho a disputar la medalla de oro.

República Dominicana disputará el oro el próximo jueves contra Cuba que ganó en una batalla no menos emocionante a Puerto Rico.

En cuanto al fútbol, la selección de Colombia selló su boleto a la final del torneo femenino tras imponerse 4-3 en la tanda de penales a Venezuela, luego de igualar 2-2 en un vibrante encuentro disputado en la ciudad de Moca (norte).

Las ‘Reinas del Caribe’ se impusieron 3-1 a Puerto Rico, para su tercer triunfo en igual número de partidos, para avanzar a los cuartos de final del torneo de voleibol de los Juegos.

En el béisbol, un explosivo primer episodio, coronado por un grand slam de Erasmo Caballero, encaminó a Panamá a una victoria 6-2 sobre Cuba.

El derecho Davis Romero (1-0) se acreditó la victoria tras lanzar 2,2 entradas de una carrera, concedió dos indiscutibles y ponchó a uno. La derrota fue para Fernando Cejas (0-1), quien no pudo retirar a ningún bateador, permitió cuatro carreras y tres imparables.

La novena panameña definió el encuentro en la misma primera entrada al fabricar seis carreras. Con las bases llenas, Erasmo Caballero pegó un estacazo de cuatro esquinas por el jardín izquierdo.

En ese mismo episodio, Adrián Rodríguez conectó un imparable remolcador y Héctor Rayo conectó sencillo impulsador para completar un ramillete de seis vueltas.

Este miércoles empezará el torneo de karate con las modalidades de kata (formas) individual masculino y femenino.

También este miércoles competirá en los 400 metros la campeona olímpica, la dominicana Marileidy Paulino. EFE

rsl/car

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