Un diseño bancario transparente 28 de noviembre de 2017 - 16:47 El banco privado Lombard Odier se muda. Herzog & de Meuron diseñan la nueva sede, junto al lago, donde el tema es la transparencia. Ocho despachos de arquitectos, suizos y extranjeras, participaron en la justa para obtener el contrato que finalmente fue atribuido a la firma de Basilea Herzog & de Meuron. Su concepto de diseño es simple: transparencia. Los arquitectos pretenden proporcionar un espacio donde los empleados puedan apreciar el entorno natural del barrio de Bellevue, en Ginebra, a siete minutos en tren de la estación ferroviaria principal y a cinco minutos de la frontera con Francia. Herzog & de Meuron han diseñado muchas instalaciones públicas de renombre incluido el Estadio Nacional de Beijing para los Juegos Olímpicos de 2008 y la ‘Tate Modern’, en Londres. Las obras comenzarán a principios de 2019. La arquitectura combina cosmopolitismo con elegancia e innovación, dijo Lombard Odier.