Herzog asegura tras el ataque con 6 muertes que «el terrorismo no logrará sus objetivos»

2 minutos

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó este lunes el ataque perpetrado por dos palestinos en el que murieron seis personas cerca del asentamiento de Ramot Alon, anexionado como una barrio a Jerusalén, y subrayó que el «terrorismo nunca les someterá ni logrará sus objetivos».

«El impactante ataque nos recuerda una y otra vez que luchamos contra el mal absoluto. El mundo debe comprender a qué nos enfrentamos. También debe interiorizar que el terrorismo nunca nos someterá ni logrará sus objetivos», dijo en X.

En el tiroteo perpetrado contra una parada de autobús resultaron heridas además doce personas, siete ellas de gravedad, según los servicios de emergencias. La autoridades apuntan a que los dos atacantes son palestinos de Cisjordania ocupada, pero sus identidades aún se desconocen.

Frente a esta barbarie, añadió Herzog, se vieron «actos extraordinarios de heroísmo que evitaron una pérdida aún mayor de vidas inocentes», probablemente en alusión a la respuesta de civiles armados que abatieron a los atacantes.

«Acompaño en mi corazón a las familias de las víctimas con mis condolencias y mis abrazos con lágrimas. Rezo por la sanación de los heridos en cuerpo y mente», concluyó el mandatario.

Tres hombres de unos 30 años y otro de unos 50 murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que se encontraba en estado crítico en el hospital. Una sexta persona acaba de perecer también en el hospital, según un portavoz del Magen David Adom.

Según el grupo islamista Hamás, el ataque constituye «una respuesta natural» a los crímenes de israelíes y a la guerra de exterminio contra los palestinos.

«Es un mensaje claro de que sus planes de ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán impunes», señaló en su comunicado oficial.

La organización hizo además un llamamiento a «intensificar la confrontación» contra las tropas israelíes y sus colonos en Cisjordania, territorio que Israel ocupa desde 1967 y donde ha instaurando cientos de puestos de control militares y un sistema de permisos que impide el libre movimiento de más de dos millones de palestinos. EFE

mgr-pms/jlp