The Swiss voice in the world since 1935

Herzog defiende en Londres el ataque en Catar para eliminar a quienes impiden un acuerdo

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Londres, 10 sep (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, defendió este miércoles en el instituto británico de estudios internacionales Chatham House el ataque del Ejército israelí en Catar que costó la vida a dirigentes de Hamás, al sostener que era necesario «eliminar a algunas personas si no están dispuestas a aceptar un acuerdo».

Herzog aseguró que Israel busca poner fin a la guerra, pero insistió en que el proceso de toma de decisiones de Hamás exige unanimidad, por lo que «solo falta que una persona diga que no y no hay pacto».

«Y si quieres avanzar, tienes que eliminar a algunas personas si no están dispuestas a aceptar un acuerdo», afirmó, antes de precisar que no fue informado de la operación mientras volaba hacia el Reino Unido.

El presidente israelí, que previamente se reunió con el primer ministro británico, Keir Starmer, negó además que su país tenga la intención de expulsar a la población de Gaza, en alusión a declaraciones en ese sentido de ministros de su Gobierno.

«Israel es una democracia con la libertad de expresión más amplia imaginable, pero eso no refleja de ningún modo la política israelí», dijo. «Israel ha dejado claro que no quiere expulsar a nadie», añadió.

Herzog rechazó «de plano» las alegaciones de que el Estado judío comete crímenes de guerra o genocidio y señaló que «hay 13 hospitales plenamente operativos en Gaza, con todos los equipos y servicios médicos disponibles».

«Es muy fácil culpar a Israel sin entender los hechos o sin verlos por uno mismo», mantuvo ante los asistentes al evento.

Respecto a su encuentro con Starmer en Downing Street, admitió que fue «franco» y «difícil».

«Fue una reunión entre aliados, pero una reunión dura. Se dijeron cosas duras y fuertes, y claramente podemos discutir, porque cuando los aliados se reúnen pueden discutir. Somos dos democracias y ambos entendemos la amenaza de los yihadistas», relató.

Herzog explicó que Starmer «presentó sus puntos de vista respecto a un Estado palestino y la ayuda humanitaria en Gaza», y que, en respuesta, él ofreció que «venga una misión de investigación a Israel, se siente con nosotros y estudie la situación en Gaza en el plano humanitario».

«Tenemos todas las respuestas y somos totalmente transparentes», aseguró.

Advirtió de que un reconocimiento unilateral de Palestina sería «negativo y peligroso»: «No ayudará a un palestino ni a un rehén, y podría ser interpretado de forma errónea por Hamás», afirmó.

Starmer, por su parte, reiteró ante Herzog que «Hamás es una organización terrorista que debe ser eliminada» y defendió la necesidad de abordar «la intolerable situación en la Franja», según un portavoz.

El Reino Unido prevé reconocer un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU este mes, salvo que Israel acuerde un alto el fuego, facilite la ayuda humanitaria, se comprometa con un proceso de paz a largo plazo y descarte nuevas anexiones en Cisjordania. EFE

jm/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR