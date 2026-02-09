Herzog denuncia en Sídney el atentado de Bondi como un «ataque a la democracia»

Sídney (Australia), 9 feb (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció este lunes en Sídney que el atentado antisemita perpetrado en diciembre en la playa de Bondi fue «un ataque contra los valores fundamentales de la democracia» y alertó de que el aumento del odio contra los judíos constituye una «emergencia global».

Herzog, que llegó a Sídney junto a su esposa, Michal Herzog, colocó una corona de flores y dos piedras traídas de Jerusalén en el memorial de Bondi, donde también saludó a familiares de las víctimas, al inicio de una visita oficial de cuatro días marcada por un amplio despliegue de seguridad.

En declaraciones a la prensa, el mandatario subrayó que el ataque, ocurrido el pasado 14 de diciembre durante un acto de Janucá y que dejó 16 muertos, incluido uno de los dos agresores, tuvo como objetivo a la comunidad judía, pero también «la santidad de la vida humana, la libertad religiosa y la tolerancia», valores que, dijo, «sostienen a las sociedades democráticas». EFE

