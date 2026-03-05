Herzog dice que España «está jugando a un juego incomprensible» e incumple con la OTAN

Jerusalén, 5 mar (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este jueves que España «está jugando un juego extraño e incomprensible» en la guerra contra Irán y le acusó de incumplir «su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea».

Herzog dijo estas palabras en una visita a una sede de los bomberos israelíes, donde afirmó que ahora se ve qué países respaldan a Israel en su campaña contra Irán y cuáles, como España, no lo hacen, según un comunicado que recoge su discurso enviado a EFE por el cuerpo de Bomberos. EFE

