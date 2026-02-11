Herzog espera que encuentro Trump-Netanyahu socave «el imperio del mal» del régimen iraní

Sídney (Australia), 11 feb (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, pidió este miércoles desde Sídney que el encuentro en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ayude a socavar al régimen iraní, al que tildó de «imperio del mal».

Al término de una reunión bilateral con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, Herzog deseó éxito a los líderes que, adelantó, abordarán hoy «asuntos internacionales, regionales e israelíes muy importantes».

«Esto se refiere a las negociaciones irano-estadounidenses para lograr la paz y socavar ese imperio del mal que emana de Teherán, y también a la discusión de la siguiente fase en Gaza, la cual es importante para todos nosotros y espero que traiga un futuro mejor para todos», sostuvo.

Netanyahu, por su parte, arrancó el martes su agenda estadounidense con una reunión con los enviados especiales para temas de Medio Oriente.

Previo a su llegada, advirtió de que presentará a Trump la perspectiva de Israel «sobre las bases de las negociaciones, principios importantes» que, en su opinión, «lo son no solo para Israel sino para todos los que en el mundo desean la paz y la seguridad en Oriente Medio».

Israel quiere que Irán acceda no solo a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y finalice cualquier apoyo a milicias en la región como Hizbulá.

Irán rechaza estas exigencias y dice solo estar dispuesto a ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.

Trump dijo el martes que Irán quiere «un acuerdo» en materia nuclear y de lo contrario sería algo «tonto», cuando fue consultado sobre el tema en una entrevista con la cadena Fox.

El mandatario destacó la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico como un factor de presión sobre Teherán y que hay una «enorme flotilla» en camino a la región.

La Administración estadounidense describió el despliegue como una medida de «vigilancia y disuasión» frente a posibles acciones de Irán y señaló que se evalúa el envío de un segundo portaaviones si las negociaciones nucleares con Teherán no avanzan.

Herzog concluye el jueves su visita a Australia, a invitación de Albanese, como gesto con la comunidad judía del país tras el atentado contra un acto de celebración judío en la playa de Bondi (Sídney) el pasado diciembre, con 16 fallecidos, incluido uno de los perpetradores. EFE

