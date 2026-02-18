Herzog felicita a los iraníes por Ramadán y espera que su «régimen de terror» termine

Jerusalén, 18 feb (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, envió este miércoles sus «mejores deseos» al pueblo iraní para el mes de ramadán, el mes sagrado del islam, que comenzó ayer, y aseguró que reza «para que el régimen de terror (el del los ayatolás) termine».

«Quiero enviarle al pueblo de Irán mis mejores deseos para el mes de ramadán, y sinceramente espero y rezo para que este régimen de terror termine y que veamos una era diferente en Oriente Medio, donde todos estos agentes hayan desaparecido, y un futuro diferente para los niños de Oriente Medio», dijo durante una visita al Centro de Coordinación Civil-Militar para Gaza (CMCC) en la ciudad sureña de Kiryat Gat.

Herzog también trasladó su mensaje de felicitación a «los ciudadanos musulmanes de Israel, a los de la región, a todos sus vecinos y aliados y amigos de todo el mundo».

«Deseamos un mes de paz, un mes de recuperación y un mes de esperanza para la gente de esta región y la gente de Gaza», agregó mientras en la Franja de Gaza el Ejército israelí continúa diariamente abriendo fuego y matando a palestinos.

La referencia explícita en su discurso al régimen iraní, principal enemigo de Israel, llega en un momento en el que las relaciones entre ambos países se han vuelto a tensar mientras Estados Unidos negocia con el país persa un acuerdo sobre su programa nuclear.

Las conversaciones se producen bajo la amenaza de una posible intervención militar de Estados Unidos sobre el país persa, que parecía inminente en enero tras la dura represión que aplicó el régimen iraní cuando por entonces estallaron protestas masivas por todo el país.

«El régimen iraní ha masacrado a decenas de miles de iraníes en las últimas semanas. Ha implementado un régimen despiadado en todo Irán, causando un enorme sufrimiento», añadió Herzog en referencia a la represión que aplicó el régimen contra los manifestantes causando miles de muertes, según diversas ONG.

Israel ha estado exigiendo a Estados Unidos que en las negociaciones también pida a Irán el fin de la producción de sus misiles balísticos y de su apoyo a los grupos de la región como Hamás, Hizbulá o los hutíes del Yemén.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu bombardeó el pasado junio Irán en medio de las negociaciones que por entonces mantenía con Estados Unidos, lo que desató una guerra de doce días entre ambos países. Este es ahora uno de lo escenarios que se podría volver a producir, según señalan analistas y medios israelíes.EFE

