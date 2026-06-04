Hezbolá rechaza el acuerdo de alto el fuego en Líbano

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El grupo proiraní Hezbolá rechazó este jueves la tregua condicional anunciada por las autoridades libanesas e israelíes y, en su lugar, exigió un alto el fuego global y la retirada de Israel de Líbano.

«El alto el fuego debe ser global (..) y sin libertad de matar para el enemigo en Líbano», dijo el jefe de Hezbolá, Naim Qasem, en un mensaje difundido por el canal de su movimiento Al Manar.

Los enviados de Israel y Líbano celebraron el miércoles en Washington una cuarta ronda de negociaciones.

En ella acordaron un alto el fuego supeditado al cese de los ataques de Hezbolá y a «la evacuación» de todos los miembros del grupo del sector al sur del río Litani, que discurre aproximadamente a 30 kilómetros al norte de la frontera entre Líbano e Israel.

– «Rendición y derrota» –

Para Qasem, una retirada de Hezbolá equivaldría a una «rendición y derrota».

Un alto cargo de Hezbolá que pidió el anonimato confirmó a la AFP que el grupo rechaza la tregua.

La decisión fue transmitida «al presidente del Parlamento, Nabih Berri», aliado de la organización chiita, afirmó.

El presidente libanés, Joseph Aoun, estaba a la espera de la respuesta del grupo al acuerdo de la víspera, que calificó de «última oportunidad» para alcanzar una tregua integral.

Qasem instó al gobierno a detener «la farsa y humillación llamadas conversaciones directas» con Israel.

«Mientras nuestros pueblos no estén seguros (…) los asentamientos (del norte de Israel) no estarán seguros», añadió.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, anunció que el ejército comenzará a desplegarse «en zonas piloto» del sur del país.

El dirigente lo considera un primer paso «tangible», pero la población es escéptica.

«No es la primera vez que se anuncia un alto el fuego e Israel lo viola», dijo a la AFP Mohamad Chamsedin, de 56 años, que huyó de su casa en la periferia sur de Beirut.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió por su parte que el ejército «por el momento continuará sus ataques y operaciones terrestres».

Las fuerzas israelíes conservan la «libertad de acción, con respaldo estadounidense, para atacar en Beirut en respuesta a disparos contra comunidades y territorio israelíes», añadió.

Por de pronto, el ejército israelí ordenó de nuevo la evacuación de toda la zona situada al sur del río Zahrani, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera, ya que las tropas «siguen atacando» en ese sector infraestructuras de Hezbolá.

La agencia estatal de noticias libanesa NNA reportó ataques israelíes con drones en varias localidades del sur y del este del país.

Además, la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (Finul) anunció que un casco azul serbio murió y dos resultaron heridos tras un bombardeo que alcanzó su base el miércoles por la noche en el sur de Líbano.

– «Duro revés» –

La situación en el frente libanés está condicionando las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que reclama el cese de las hostilidades en Líbano como condición para un acuerdo que ponga fin a la guerra regional que estalló en febrero.

Pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, parece optimista, los ataques continúan esporádicamente en el Golfo y las negociaciones están estancadas.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán, exigieron la retirada del ejército israelí de Líbano.

«Apoyar a la resistencia en Líbano es deber de cada uno de nosotros», escribió el general Esmail Qaani, responsable de la Fuerza Qods, la rama de operaciones exteriores de los Guardianes.

Israel y Líbano ya acordaron un alto el fuego el 17 de abril, pero nunca llegó a traducirse en una verdadera calma sobre el terreno.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra regional iniciada con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Los bombardeos israelíes han causado más de 3.500 muertos y han desplazado a más de un millón de personas en Líbano desde el 2 de marzo, inicio de las hostilidades, según las autoridades libanesas.

Del lado israelí, 26 soldados y un contratista civil han perdido la vida en territorio libanés.

Trump quiere «separar» el frente libanés del iraní para poner fin a una guerra impopular entre los estadounidenses.

De hecho, el miércoles, la Cámara de Representantes reclamó frenar la guerra en la votación de una resolución simbólica que Trump calificó de antipatriótica.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó en una declaración escrita que Estados Unidos e Israel buscan «la división» de su país tras haber sufrido un «duro revés» en la guerra.

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