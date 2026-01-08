Hiba Abouk subraya su apoyo a Palestina pese a las críticas: Que me insulten es secundario

Madrid, 8 ene (EFE).- La actriz española de origen tunecino Hiba Abouk, quien en el pasado ha admitido que la «quitaron» de un papel en una serie en Francia tras pronunciarse públicamente en apoyo a Palestina, reforzó este jueves ese posicionamiento afirmando que ese veto y las críticas recibidas en redes son algo secundario frente a lo que está sucediendo en los territorios palestinos.

«Por mucha consecuencia que tenga que apoye a Palestina, que me insulten en redes… Todo esto es secundario porque para mí es mucho más importante luchar contra el genocidio que está aconteciendo», dijo a EFE tras haber acudido a la presentación, en la embajada palestina en Madrid, del libro ‘Palestina. Crónica de un genocidio’, de Enrique Olaya.

Abouk, conocida en España y América por series como ‘El príncipe’, sostuvo el pasado octubre que su discurso había tenido repercusiones a nivel profesional.

«Se me cerraron unas puertas muy concretas pero porque eran personas muy afines a la política que hay ahora mismo en Israel y entonces no estaban para nada contentos. Bueno, pues peor para ellos, porque vivirán engañados sobre todo por lo que están apoyando», añadió a EFE.

Cuando se pronunció por primera vez sobre ese veto, señaló que tanto el productor como la directora de la serie eran judíos y consideró que le habían «hecho un favor» si la habían sacado del proyecto por ir en contra de la ofensiva israelí.

La intérprete se mostró ahora confiada en que pueda alcanzarse una solución a la situación en Gaza: «Soy bastante positiva y confío en que podamos solucionar esta problemática algún día. Espero que sea pronto».

Que siga habiendo muertos en Gaza pese al alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, no obstante, demuestra, en su opinión, que ese acuerdo entre las partes «no es real», sino «otra mentira más».

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, que depende del Gobierno de Hamás en el enclave, desde que entrara en vigor el alto el fuego en octubre de 2025 se han registrado 425 muertos y 1.206 heridos en la Franja por fuego israelí.

En total desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás de octubre de 2023, han muerto por ataques israelíes más de 71.000 palestinos. EFE

