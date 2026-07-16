Hieren de bala a una concejal de México en un atentado en su contra

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Una concejal de México resultó herida de bala a causa de un ataque en el que murió su esposo y su hija resultó también lesionada, informaron las autoridades este miércoles.

María de Jesús Quijada es legisladora por el partido gubernamental Morena en la municipalidad de Tecate, en Baja California, fronteriza con Estados Unidos. Viajaba la tarde del martes con su familia a bordo de un vehículo cuando comenzaron los balazos.

La secretaría de Seguridad informó que Quijada y su hija -de 15 años, según medios- son atendidas en un hospital en Estados Unidos.

«No habrá impunidad», indicó el organismo en un comunicado, sin adelantar hipótesis sobre los posibles móviles del ataque.

Numerosas autoridades locales han sido blanco de ataques de bandas criminales en los últimos años en México, sobre todo en zonas donde los cárteles se disputan el control del territorio, especialmente en la frontera con Estados Unidos.

«Se fortalecen las investigaciones con autoridades de Baja California para obtener y analizar videograbaciones de cámaras de vigilancia para identificar y detener a los responsables», indicó la secretaría.

En las primeras diligencias, las autoridades localizaron a unos 3 km del lugar del atentado un auto incendiado y que coincide con la descripción del vehículo usado por los agresores.

sem/jt/lb