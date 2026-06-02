HIF Uruguay tiene hasta diciembre para decidir sobre inversión de planta de hidrógeno

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Madrid, 2 jun (EFE).- La empresa HIF Uruguay tiene hasta el mes de diciembre para tomar la decisión sobre la inversión para la creación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú (noroeste), dijo este martes la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona.

En la Tribuna EFE-Casa de América celebrada en la ciudad de Madrid, Cardona recordó que el proyecto de Paysandú se remonta al año 2022, con la administración del anterior presidente Luis Lacalle Pou, y dijo que con la llegada de Yamandú Orsi a la Jefatura del Estado de Uruguay comenzaron las reuniones con la empresa para «redibujar» su proyecto original.

«En diciembre de 2025 firmamos un memorando de entendimiento con la empresa, donde establecimos criterios de trabajo. Tenemos estos días para poder cerrar lo que era toda la negociación con el Gobierno, con diferentes Ministerios», manifestó Cardona, que se encuentra de viaje en España.

Una vez se cierren esos detalles durante «estos días», «la empresa después va a tener hasta fin de año para tomar la decisión de inversión».

«Yo creo que vamos muy bien. Creo que realmente avanzamos muchísimo. Llegamos a criterios y a guarismos que nos hacen sentir cómodos a ambas partes», aseguró la ministra.

Compartir una planta industrial

Según Cardona, la localización de la planta de hidrógeno «no podía ser muy distinta» a la proyectada originalmente, y, en este sentido, la ministra apostilló: «Estamos transitando, justo en este momento, también la posibilidad de sacar cuentas de poder compartir una planta industrial que ANCAP -la petrolera estatal- tiene en Paysandú (…)».

«La empresa también eso lo vio con buenos ojos. Yo creo que en pocos meses hubo un intercambio que creo que fue de agregado de valor entre la empresa y el Gobierno, muy mancomunado, muy articulado, con ministerios que estamos arriba del tema, y que realmente están las puertas abiertas para poder conversar todo el tiempo», enfatizó Cardona.

Sobre las preocupaciones expresadas por Argentina en cuento a los posibles impactos ambientales y económicos sobre las poblaciones ribereñas cercanas a la planta, Cardona afirmó que Uruguay se reunió con el país vecino para «quitar incertidumbres».

«Parte de la reunión también tuvo que ver con contarles cuál era el intercambio que teníamos con la empresa, y vieron con buenos ojos esta última posibilidad. Realmente aleja un poquito más, cambia un poco la localización y de alguna manera fue también recogida su puntualización», agregó la mandataria.

A lo largo de la conversación de la Tribuna EFE-Casa de América, Cardona repasó las medidas llevadas a cabo en Uruguay para amortiguar las consecuencias energéticas de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán, y abordó otros pormenores relacionados con su cartera.

Por ejemplo, a la hora de hablar de la transición energética de combustibles fósiles a energías renovables, dijo que Uruguay «no ha transitado el paso intermedio del gas».

«Para nosotros, este momento puede ser una oportunidad para trabajar ese tema sin abandonar las energías renovables», añadió Cardona. EFE

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