Hija de González Urrutia denuncia «extorsiones» para obligar a su padre a abandonar lucha

1 minuto

Caracas, 19 ene (EFE).- Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció este lunes que ha sido víctima de lo que definió como «extorsión» por parte de personas que aseguró le advirtieron que debía «obligar» a su padre a «renunciar a su lucha y causa» a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde enero de 2025.

«Denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes», indicó Mariana González, sin ahondar en detalles, en un comunicado compartido en su cuenta de X. EFE

ven/gad

(foto)