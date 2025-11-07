Hija de González Urrutia dice que su esposo enfrenta un «juicio clandestino» en Venezuela

Caracas, 7 nov (EFE).- Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, consideró este viernes que su esposo, Rafael Tudares, enfrenta un «juicio clandestino» y está sometido a «desaparición forzada» desde su arresto hace 10 meses, tiempo en el que ella asegura no ha tenido comunicación con él ni sabe con certeza su sitio de reclusión.

En un comunicado, publicado en su cuenta de X, Mariana González afirmó que a su esposo «se le acusa de supuestamente haber cometido hechos asociados al terrorismo», pero, añadió, «esas acusaciones son infundadas» y «carecen de todo fundamento».

«Funcionarios públicos se han prestado abiertamente y sin mayor reparo a ser cómplices de la violación sistemática de los derechos humanos de Rafael, de sus garantías al debido proceso y al derecho a la defensa», denunció.

En este sentido, aseguró que «todas las gestiones humanitarias» que ha realizado por su esposo han sido «absolutamente soslayadas por las instituciones y autoridades del Estado venezolano». Esto, consideró, con el «único propósito» de que no se conozca el «paradero real» de su esposo.

Desde hace 10 meses, ella dice que ha buscado saber dónde está Tudares y aunque la Defensa Pública le ha dicho que se encuentra recluido en un penitenciario conocido como Rodeo I, estado Miranda (norte, cercano a Caracas), en el lugar -subrayó- han negado «en más de 30 oportunidades» que su esposo se encuentre ahí.

Mariana González indicó que solicitó a una defensora pública sus gestiones para que se ordenara a «las autoridades competentes» que se permitiera «verificar la vida e integridad física» de Tudares, pero, subrayó, se ha hecho «caso omiso» a sus solicitudes.

Incluso, apuntó, la defensa pública de su esposo «ni siquiera tiene el número correcto del expediente de la causa en el tribunal de juicio que ahora conoce el caso, porque alegan tener una ‘confusión’ al respecto», lo que para Mariana González «denota la clase de defensa» que está teniendo su esposo y «la voluntad que hay no por defenderlo», sino por «mantenerlo absolutamente vulnerable e indefenso».

«Sé y me consta que Rafael es un rehén, porque así me lo han informado las autoridades venezolanas, incluso su anterior defensora pública: está en esa situación de desaparición forzada sólo por ser yerno de mi padre, a pesar de no haber cometido delito alguno», manifestó la hija de Edmundo González Urrutia.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.EFE

