Hija de González Urrutia espera que su esposo detenido hace 290 días esté libre en Navidad

2 minutos

Caracas, 24 oct (EFE).- La familia de Rafael Tudares, yerno del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia y quien está detenido desde hace 290 días, espera que sea liberado y esté de vuelta en casa en Navidad, según una carta compartida este viernes en la red social X por su esposa, Mariana González López.

«Nuestros hijos (…) están fuertes, están resistiendo, y lo que más anhelan es volver a tenerte en casa. Ya se acerca la Navidad, esa época en la que celebramos el nacimiento del Niño Jesús, y ellos ya empezaron a escribir sus cartas. Y lo primero que le piden al Niño Jesús, antes que cualquier otra cosa, es que su papá regrese a casa. Que el Niño Jesús te traiga de vuelta con nosotros», expresa.

González López dijo haber escrito la carta «con la esperanza» de que «alguien con un poco de humanidad y compasión» se la comparta a su esposo, cuyo paradero asegura desconocer desde que fue detenido, el 7 de enero de este año.

En ella, señala que, desde entonces, «no ha pasado un solo día en que no haya hecho algo» para «intentar saber» cómo y dónde está su esposo.

«No me he rendido, ni me voy a rendir. Lo voy a lograr. Quiero que sepas que estamos bien. Que estamos en casa. Que te esperamos con los brazos abiertos», afirma.

El pasado 11 de octubre pidió en una carta pública a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) apoyo para poder constatar la situación de su esposo, con quien -asegura- no ha tenido «comunicación alguna» desde su arresto y que, además, se les «ha impedido absolutamente entregarle medicinas y artículos de higiene personal».

En junio, González López informó que un tribunal acordó el avance a juicio de Tudares por los presuntos delitos de «forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento».

Ese mes, reiteró que su esposo no tiene «nada que ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad», en alusión a la crisis que se desató en el país tras la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora ante la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto en los comicios de julio de 2024.EFE

