Hija de Jara tras arresto de exmilitar: «Es difícil considerarlo justicia 50 años después»

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Santiago de Chile, 27 jul (EFE).- Amanda Jara, hija del cantautor chileno Víctor Jara, «valoró» la detención del último exmilitar condenado que permanecía prófugo por el secuestro y homicidio de su padre en 1973, pero aseguró que, medio siglo después, no lo considera «justicia».

Las autoridades chilenas detuvieron el sábado al exoficial del Ejército Nelson Haase Mazzei por su participación en la muerte de Jara, uno de los crímenes más simbólicos de la dictadura del general Augusto Pinochet, que gobernó en Chile entre 1973 y 1990.

Haase Mazzei, de 80 años, fue condenado a un total de 25 años y dos días de cárcel por el crimen de Jara, entonces de 40, y también por el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, de 33.

En una declaración publicada en las últimas horas en las redes sociales de la Fundación Víctor Jara, su hija Amanda señaló que «es importante recalcar que, después de medio siglo del asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, es difícil considerar esto como justicia».

Según la prensa local, el exmilitar se encontraba escondido en una localidad rural de la región de Los Lagos, a 850 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

La Corte Suprema chilena confirmó en 2023 la sentencia contra siete exmilitares y, tras conocerse el fallo definitivo, Haase Mazzei fue uno de los condenados que no se presentó voluntariamente para cumplir la pena.

Referente de la ‘Nueva canción chilena’ y autor de clásicos como ‘Duerme negrito’ y ‘El derecho de vivir en paz’, Jara fue detenido en la antigua Universidad Técnica del Estado el 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del golpe de Estado que encabezó Pinochet y derrocó al Gobierno constitucional del presidente Salvador Allende.

Militante del Partido Comunista, el artista y activista fue trasladado y torturado en el entonces Estadio Chile -hoy rebautizado como Estadio Víctor Jara-, donde encerraron a más de 5.000 prisioneros y donde estaba destinado Haase Mazzei.

Jara murió en la noche del 15 de septiembre y su cuerpo fue encontrado cerca del Cementerio Metropolitano, en la periferia de la capital, por vecinos de la zona, que se lo entregaron a su viuda, Joan Jara Turner, quien de forma clandestina logró que fuera enterrado.

El régimen de Pinochet duró diecisiete años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, y más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, según cifras oficiales.

“Con esta misma diligencia -agregó Amanda Jara-, esperamos que la Policía de Investigaciones (PDI) logre encontrar a todos los fugados por crímenes de lesa humanidad”. EFE

mmm/fpa