Hija de Machado dice que es consciente que su madre correrá peligro al volver a Venezuela

Oslo, 12 dic (EFE).- Ana Corina Sosa, la hija de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, reconoció este viernes que es consciente de que su madre correrá peligro al regresar a Venezuela, pero a la vez sabe que su misión está en su país y que no descansará hasta verlo otra vez libre.

«Tienen que entender que su regreso en estas condiciones es un riesgo y que mi mamá va a correr peligro», dijo Sosa en una entrevista con EFE en Oslo. EFE

