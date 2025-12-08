Hija de María Corina Machado: Nuestra causa es universal, el premio será un recordatorio

2 minutos

Ciudad de Panamá, 8 dic (EFE).- La hija de la dirigente venezolana María Corina Machado, Ana Corina Sosa, se mostró este lunes «llena de ilusión y orgullo» por el Premio Nobel de la Paz que recibirá su madre el miércoles, un galardón que resalta «la lucha que llevamos los venezolanos» y será «un recordatorio de que nuestra causa es universal».

Sosa realizó estas declaraciones en el marco de su llegada a Oslo, la capital noruega, donde dentro de dos días tendrá lugar la ceremonia entrega de los Nobel 2025.

«Este reconocimiento me llena de ilusión y orgullo, sobre todo en un momento muy difícil que estamos atravesando como país», dijo la hija de la líder opositora.

«Queremos utilizar esta ocasión para resaltar esa lucha que llevamos los venezolanos desde hace 26 años, y que sea un recordatorio de que nuestra causa es universal. Es necesario que el mundo entero ponga la atención en Venezuela y que hagamos valer la voluntad de la mayoría de los venezolanos que queremos vivir libres», apuntó.

En Oslo, Sosa se reunió con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que acudirá también a la ceremonia de entrega de los Nobel apoyando a Machado.

De él dijo la hija de la líder opositora venezolana, que ha sido un respaldo fundamental «no solo para mi mamá, sino para Venezuela».

«Lo que celebramos es una causa por la libertad, la dignidad humana y la familia. Este premio es para Latinoamérica”, expresó Sosa.

A la ceremonia del miércoles en Oslo está prevista también la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España tras enfrentarse en las urnas a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado fue galardona el pasado 10 de octubre con el Nobel de la Paz «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», según anunció el Comité de los premios.

El acto del miércoles, según confirmó el Instituto Nobel noruego, contará con la presencia de la líder opositora venezolana. EFE

rao/fa/ajs