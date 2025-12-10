The Swiss voice in the world since 1935
Hija de María Corina Machado confirma que «en unas horas» la Premio Nobel llegará a Oslo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Oslo, 10 dic (EFE).- Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana Maria Corina Machado, confirmó este miércoles tras recoger el Premio Nobel de la Paz concedido a su madre, que en «unas horas» podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar «muy pronto» a Venezuela.

«Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses», dijo. EFE

alc-egw/cae/ep

