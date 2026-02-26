Hijas de Villavicencio dicen que Pipo busca evadir justicia y «lavar la cara al correísmo»

Guayaquil (Ecuador), 25 feb (EFE).- Las hijas de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial ecuatoriano asesinado en 2023, aseguraron que Wilmer Chavarría (‘Pipo’), máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa del país andino, busca evadir a la justicia y «lavarle la cara al correísmo» al acusar al presidente Daniel Noboa de ordenar el asesinato.

«Busca lavarle la cara al correísmo, lavarle la cara a Los Lobos e intentar salvarse él mismo, pero están condenados, no hay a dónde correr realmente. Yo creo que las investigaciones han sido contundentes y las pruebas lo son también», aseguró Amanda en una entrevista con EFE junto a su hermana Tamia.

El líder criminal, detenido en noviembre en España y recientemente vinculado por la Fiscalía de Ecuador junto a otros dos cabecillas de Los Lobos en la planificación del asesinato de Villavicencio, negó este miércoles en una declaración ante la Fiscalía de Zaragoza (España) haber participado en el crimen como parte de su defensa frente a la solicitud de extradición presentada por la Justicia ecuatoriana.

A continuación, y sin aportar pruebas, acusó a Noboa de estar detrás del crimen al afirmar que una persona cercana al ministro del Interior, John Reimberg, le había asegurado que el asesinato fue ordenado por el presidente ecuatoriano. No obstante, en ese momento ninguno de los dos candidatos figuraba como favorito y las encuestas eran encabezadas por la aspirante correísta Luisa González.

«No es que no queremos que todos quienes puedan estar involucrados sean investigados, no se trata de eso, se trata de ir a las pruebas», dijo Tamia, quien aseguró que en el momento en el que su padre fue asesinado, a pocos días de las elecciones extraordinarias de 2023, Noboa «no pintaba nada en el panorama político».

«Fue justo después de que a mi padre lo silenciaron para que no participe en el debate presidencial que Noboa apareció como una opción, pero antes era un desconocido del ámbito político», añadió.

Las hermanas Villavicencio afirman que esta declaración es parte de una estrategia de Los Lobos y del correísmo, que «están aliados», para «ensuciar» la investigación que lleva la Fiscalía ecuatoriana que ha imputado como presuntos autores intelectuales a los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, vinculados a una serie de tramas de corrupción, así como el exasambleísta correísta Ronny Aleaga y el exministro correísta José Serrano.

«Existe un caso judicial fuerte, que tiene pruebas. No son solamente palabras de personas a las que les conviene este caos que se genera detrás de la investigación (…) Nosotras seguimos la carrera de nuestro padre y él lo dijo con todas sus palabras: ‘Si algo me llega a pasar es responsabilidad del correísmo'», señaló Amanda.

Las hijas del también experiodista afirman que este caso es «la punta de un iceberg muy profundo que revela cómo el crimen organizado junto al correísmo se enquistaron en las instituciones y no ha habido quién los saque».

Además, aseguraron que el presidente Noboa debería responder a la acusación del narcotraficante, «sobre todo porque él ganó con un porcentaje altísimo de voto ‘villavicencista’ que nunca iba a ser entregado al correísmo».

«Su silencio es ensordecedor y es algo que yo reclamo desde el día uno. Ojalá después de esto el presidente al menos se atreva a salir a responder que él no ha sido», afirmó Amanda.

«Pero si no, tendremos que seguir defendiéndonos nosotras, incluso a veces de estos comportamientos que lo único que hacen es perjudicar a las víctimas», añadió.

Las hermanas Villavicencio no dudan que los «mafiosos» involucrados en este caso van a confesar cuando «estén contra las cuerdas», porque «no saben hacer otra cosa que intentar salvarse». «Ahí empezaremos a ver un poco de verdad en este país», concluyeron. EFE

