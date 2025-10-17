Hijo de Gadafi comparece ante un juez libanés por la desaparición de célebre imán en Libia

2 minutos

Beirut, 17 oct (EFE).- Hanibal Gadafi, hijo del asesinado dictador libio Muamar al Gadafi, compareció este viernes ante un juez libanés por presunta ocultación de información en el caso de la desaparición del clérigo chií Musa al Sadr hace 47 años mientras realizaba una visita oficial a Libia.

«La sesión de interrogación de Hanibal Gadafi comenzó ante el investigador judicial Zaher Hamadeh, por el caso del secuestro y desaparición del imán Musa al Sadr y sus dos acompañantes, en la cuarta planta del Palacio de Justicia en Beirut», informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Al Sadr, una destacada figura política y religiosa iraní-libanesa y fundador del partido chií del Líbano Amal, desapareció en territorio libio en 1978.

Hanibal Gadafi tenía apenas dos años cuando se perdió el rastro al imán, pero permanece en prisión preventiva en Líbano desde que fuera detenido en 2015, acusado de contar con información privilegiada sobre su paradero y de negarse a compartirla con la Justicia del Líbano.

El jueves mismo, la familia de Al Sadr defendió en un comunicado que el detenido trabajó en los órganos de seguridad del régimen de su padre y que supervisó de forma directa diversas cárceles secretas libias, por lo que dispondría de datos relevantes en el caso de la desaparición.

Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones por los derechos humanos han pedido la liberación de Gadafi, que supuestamente ha sufrido problemas de salud en los últimos meses y que ha sido mantenido en prisión preventiva durante años sin derecho a juicio. EFE

njd/ah