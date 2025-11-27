Hijo de la exjefa del Gobierno de Bangladés denuncia «juicios exprés» tras nueva condena

Nueva Delhi, 27 nov (EFE).- El hijo de la ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina, Sajeeb Wazed, denunció este jueves a EFE que las nuevas condenas dictadas contra su madre y parte de su familia responden a procesos sin garantías, tras la última sentencia por corrupción que implicó a la exmandataria y a sus dos hijos.

«Los cargos contra cada uno de nosotros son por la compra de una parcela de unos 670 metros cuadrados en las afueras de Daca por 30.000 dólares cada uno. Este fue otro juicio rápido, no se nos permitió contratar abogados y no recibimos ninguna comunicación», dijo a EFE Wazed.

La nueva condena se conoce menos de dos semanas después de que Hasina recibiera la pena de muerte por crímenes de lesa humanidad, dictada el 17 de noviembre por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés, una corte doméstica cuya actuación ha sido cuestionada por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

«Fue otro fallo propio de un tribunal títere. El verdadero objetivo aquí era impedir que cualquier miembro de mi familia se presentara a las elecciones», añadió Wazed, que fue exasesor del Gobierno de Hasina en asuntos tecnológicos.

Un tribunal especial de Daca condenó este jueves a la ex primera ministra de Bangladés a 21 años de cárcel por tres casos de corrupción relacionados con la asignación ilegal de tierras gubernamentales para un proyecto urbanístico en Daca.

Tanto Wazed como su hermana, Saima Wazed, fueron también condenados en dos de estos tres casos, impulsados por la Comisión Anticorrupción bangladesí.

Hasina, que gobernó el país durante más de una década, permanece en la India desde su dimisión el pasado 5 de agosto, tras semanas de protestas masivas que derivaron en la caída de su Gobierno.

Bangladés ha solicitado a Nueva Delhi la extradición de la exmandataria, una petición que India afirmó esta semana que «está siendo examinada» dentro de sus procesos judiciales y legales internos. EFE

