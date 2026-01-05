Hijo de Maduro confía en que su padre estará en Venezuela «más temprano que tarde»

1 minuto

Caracas, 5 ene (EFE).- El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, dijo este lunes que confía en que «más temprano que tarde» estarán libres en Venezuela su padre y la primera dama, Cilia Flores, capturados el sábado por Estados Unidos en medio de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

«Más temprano que tarde estarán con nosotros y que, gracias a toda la lucha del pueblo movilizado dentro y fuera del país, ellos volverán, nuestros ojos lo verán, seremos testigos de ese momento histórico, no tengan dudas de que eso va a pasar», aseguró el diputado en la instalación del nuevo quinquenio legislativo.EFE

csm/lb/lnm

(foto) (vídeo)