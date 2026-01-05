Hijo de Maduro da su «apoyo incondicional» de Delcy Rodríguez tras la captura de su padre

1 minuto

Caracas, 5 ene (EFE).- El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, anunció este lunes su «apoyo incondicional» a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, designada por el Supremo como presidenta encargada de Venezuela.

«Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca», dijo Maduro Guerra durante la instalación de la legislatura 2026-2031.EFE

bam/lb/jlp

(video)