Hijo de Maduro denuncia que su familia es «perseguida» tras detención de su padre en EEUU

1 minuto

Caracas, 5 ene (EFE).- El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que su familia está siendo «perseguida», luego de que el líder chavista fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque de fuerzas estadounidenses a zonas de Caracas y otros estados vecinos.

«Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el de mi padre y la primera combatiente, en la misma acusación en la que fueron secuestrados ellos, mi persona y mi familia esta siendo perseguida porque no somos comprables», dijo Maduro Guerra durante la instalación de la legislatura 2026-2031 del Parlamento venezolano.EFE

bam/lb/lnm

(foto) (video)